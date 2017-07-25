﻿回應中央閂水喉傳聞 海航：負債降財務穩 不會依賴單一融資渠道

據外電報道，內地部份銀行已停止對海航發放新貸款，亦有報道指中國政府近期打壓大型民企海外投資，是獲國家領導人批准。海航接受本報查詢時表示，該集團並不會依賴單一融資渠道，強調其財務狀況強勁，負債率連降7年，今年首季降至只有58.4%。



內地四大明星民企萬達、海航、安邦、復星的海外投資接連受到打壓。據《華爾街日報》報道，獲國家主席習近平批准的打壓措施，包括禁止國有銀行向萬達提供新貸款進行海外擴張，反映中央認為，萬達一系列海外併購行動出價過高。報道指，措施是要對其他大型民企在高負債下仍進行海外併購作出警示。自2015年以來，四大明星企業完成550億美元的海外併購，佔中資海外併購總金額約18%。



慈航基金會持股22.75%



另外，海航集團昨日向員工的公開信中，首次披露該集團股權結構，令人意外的是，最大單一大股東為美國紐約註冊Hainan Cihang Charity Foundation INC.持有29.5%，而非早前董事局主席陳峰所說的境內的海南省慈航基金會，海南省慈航基金會持股22.75%，實際上排名第二；陳峰與王健的個人持股分別為14.98%，並列第三大股東。



公開信指出，分別設立在境內外的慈航基金會（包括Cihang Foundation）目前擁有海航集團50%以上股份，12個個人股東持股47.5%，海南航空控股股份有限公司持股0.25%。



知情人士指出，今初以來已有3間銀行停止對海航發放新貸款，其中1家年初暫停，另1家於2個月前暫停，第3家則於近期暫停向海航提供新貸款。有銀行過去數月減少對海航的風險胃納，亦降低了授信額度。



截至2015年對海航授信額度最大的8間銀行中，上述4間銀行均名列其中。根據公開數據顯示，海航負債最少730億美元。海航上周亦表示，因市場原因，美銀退出與海航集團旗下一家成員企業的相關業務。



除民企負債外，據外電分析文章指，中央去槓桿最艱巨的挑戰是國有企業仍在增加貸款，截至本月中旬止，有近3000萬億元人民幣的債券發行計劃，國企債務佔國內生產總值（GDP）比重達90%。



習近平：下半年穩字為先



此外，中央政治局昨日表明要加強金融監管協調。國家主席習近平主持政治局會議，指要深入扎根整治金融亂象，加強金融監管協調，確保守住不發生系統性金融風險的底線，並要做好下半年經濟工作，指「穩」是主基調，穩中求進並非無所作為，亦非強力維穩、機械求穩，而是要把握好時機及平衡，在保持大局穩定的前提下有所作為。



另外，國際貨幣基金組織（IMF）昨天在吉隆坡發佈《世界經濟展望報告》更新版，將中國今明兩年的經濟增長預期分別上調0.1及0.2個百分點，至6.7%和6.4%。IMF的經濟學家稱，中國經濟正經歷再平衡的過程，信貸快速增長可能使經濟面臨下行風險。