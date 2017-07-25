 Advertisement
  • 2017年7月25日 星期二
  • 30º
  • 79%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 財經

﻿開市競價諮詢 或引入隨機對盤

2017-07-25 列印
  港交所（388）發言人表示，現正準備向市場諮詢有關開市前的交易機制安排，建議包括引入隨機對盤時間，預計相關措施將於今年底或明年初待交易所完成提升「領航星」交易平台後推出。收市競價交易機制則由昨日起實施第二階段，時段成交共39億元，沽空成交額佔整日沽空額的3.5%。港交所指，於2015年就收市競價時段進行諮詢時，超過7成的企業回應者皆認為，在收市競價時段順利推行後，可將某些收市競價時段的功能應用至開市競價機制，包括隨機收市或對盤時間、於競價時段內接受競價限價盤及提升市場透明度等。

次階段涵蓋150隻小型股

　　第二階段將股份涵蓋範圍延伸至包括150隻恒生綜合小型股指數成份股，共670隻股份，並容許以不低於收市競價時段參考價的價格進行沽空。

　　港交所於6月份「發回」尚乘策略的上市申請，市場指原因在於港交所質疑其直接投資的業務性質不符合公司名稱反映的業務，又指公司仍有多項資料未披露。而是次被「發回」更令保薦人光大證券第二度「貼堂」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd