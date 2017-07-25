﻿開市競價諮詢 或引入隨機對盤

次階段涵蓋150隻小型股
第二階段將股份涵蓋範圍延伸至包括150隻恒生綜合小型股指數成份股，共670隻股份，並容許以不低於收市競價時段參考價的價格進行沽空。
港交所於6月份「發回」尚乘策略的上市申請，市場指原因在於港交所質疑其直接投資的業務性質不符合公司名稱反映的業務，又指公司仍有多項資料未披露。而是次被「發回」更令保薦人光大證券第二度「貼堂」。
前日「洛克」掠港，海面風浪仍大，一名男子在中環碼頭墮海，一名醫生和一名警員跳海救人。本報記者昨日追訪有份救人的醫生黃建中，他憶述事發時極疲倦，目睹有人墮海，不能見死不救，他於是奮勇落海將該男子救起：「...
2017-07-25
曾被視為中共潛在接班人的政治局委員孫政才，本月中突然被免去重慶市委書記職務後，一直去向未明。新華社昨再報道，孫政才因涉嫌嚴重違紀，中共中央決定，由中共中央紀律檢查委員會（中紀委）對其立案審查，但報道未有披露孫政才涉及違紀的詳細內容。 本月十五日孫政才突然被免去重慶市委書記職務，當時已有傳他被中紀委調查，震驚重慶政壇。新華社昨傍晚報道證實，孫政才因涉嫌嚴重違紀，中共中央決定由中紀委對其立案審查。 孫政才生於一九六三年，是山東榮成人，曾任北京市委秘書長等職務；二○○六年獲時任國務院總理溫家寶提名，被任命為農業部長，以四十三歲之齡成為最年輕部長；二○○九年調任吉林省委書記...
2017-07-25
醫學界目前仍未有方法可一次測出多種癌症。日本正在研發一種技術，只需用一滴血，便能驗出十三種癌症的方法，確診率可達百分之九十五或以上，有關臨牀研究將於下月開始進行。新技術最快在三年內正式推出，相信有助減低癌症死亡率。 據《讀賣新聞》報道，日本國立癌症研究中心等單位，共同開發出只需用一滴血，便能在早期驗出十三種癌症。日本國立癌症研究中心研究倫理委員會，已在本月中旬許可這項研究，最快可於三年內在日本申請實際運用。 報道指新技術檢驗從細胞分泌到血液中、調節基因運作的微小物質「小份子核糖核酸（micro RNA）」，而癌細胞和正常細胞中的micro RNA種類不同，在一定期間...
2017-07-25
香港愈來愈多細碼單位，不少人在構思如何裝修蝸居時，都希望能增加空間感和貯物量，但又怕太多貯物櫃反而會增添壓逼感。是次介紹的英倫風設計個案，即能一次過滿足兩個願望，設計師將貯物空間集中在房間，又將廚房改...
2017-07-25
美股周一偏軟，杜指初段曾跌76點。市場觀望氣氛濃厚，令大市缺乏上升動力。投資者靜候聯儲局周三的議息結果，以及隨後湧至的大批上市公司季度業績，特別是包括Google母公司Alphabet、facebook和亞馬遜等科網巨頭的成績表。此外，圍繞總統特朗普及其家人捲入的俄羅斯爭議仍在醞釀，利淡市場氣氛。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21513點，較上周五跌66點；納斯達克指數再創日內新高，曾升至6398點，收報6410點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報75.25港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報84.41港元，較香港收市價升0....
2017-07-25
艾華路莫拉達及占士洛迪古斯上季在皇家馬德里鬱鬱不得志，今晚國際冠軍盃新加坡站，兩人各代表新東家車路士及拜仁慕尼黑，為爭取表現肯定互不相讓。考慮到藍獅近期熱身賽表現較拜仁出色，射手巴舒亞伊又腳風大順，一於取主勝。 （now633、ViuTV 96台今晚7:35直播） 莫拉達上周五落實加盟藍獅，即出發到新加坡與大軍會合。其藍獅隊友艾斯派古達透露，莫拉達已急不及待上陣︰「他與領隊及其他球員接觸過，直言今次轉會會令其事業更上一層樓。此子經驗豐富，相信有助球隊爭取成功。」 至於占士洛迪古斯亦豪言，要藉更多上陣機會來繼續進步︰「拜仁隊內競爭激烈，每天都要勤奮練習才可爭取出場機會...
2017-07-25
有「美食之都」稱譽的墨爾本（Melbourne），市內頂級食肆林立，而且以新鮮為賣點，從早餐至晚膳菜式，都能吃到好口碑的食物，叫人迷戀這種吃的幸福。 文、圖：Rachel 鳴謝：Qantas ...
2017-07-25
3年前喺內地走紅變做「宇宙漿」嘅鄧紫棋（G.E.M.），極度大牌。日前下午，宇宙漿戴口罩掩素顏孖高大造型師男友Mark Ngai拍拖去中環ifc上糧。男友面前，宇宙漿變小鳥依人。其後，G.E.M.發現...
2017-07-25
真人促銷電話，令人不勝其擾。兩年前政府問卷調查結果顯示，九成六受訪者認為真人促銷電話，在某程度上構成滋擾，而八成六人同意擴大規管，民意清晰，促使上屆政府於今年五月推出公眾諮詢，拋出包括立法規管等三個方案，諮詢期將於下月結束。由於公眾對真人促銷電話的厭惡程度未見減低，故立法規管，應是新政府的責任。 商務及經濟發展局於五月推出諮詢文件，提出三個方案，包括立法規管，即設立拒收訊息登記冊，但文件以較大篇幅論述其缺點，例如立法需時，違規者可以利用境外網絡電話等方法逃避規管，而設立監管機構需額外資源，且會嚴重影響七千名專責真人促銷電話從業員的生計，故須小心處理。反而，另外兩個毋須立法的...
2017-07-25
選前選後，同文余伯樂兄都曾以中、英文的字面意義，中文是「馬王」、英文是「Horse of The Year」，細說由已歿的「佳龍駒」當選馬王是否合理。這事情上，個人看法則傾向毋須執拗於字面，馬王也好，年度最佳馬匹也好，「佳龍駒」包攬四歲馬系列三冠的成就既屬空前，是否在世並不打緊，尊牠一聲「馬王」甚應當。反正就算評委不選牠做馬王，在大部分馬迷的心目中牠都已是馬王，若選其他，反惹非議。 香港的情況比較特別，礙於地理環境而無育馬業，故馬會第一個設成的三冠系列賽並無限齡，此乃現稱為長途三冠，由董事盃、香港金盃與遮打盃構成的系列賽。甚至乎，第二個設成的三冠系列賽也無限齡，前稱短途系列...
2017-07-25