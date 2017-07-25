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﻿偉易達：倘無收購續派高息

2017-07-25 列印
  偉易達（303）去年在海外收購了教育玩具品牌LeapFrog及德國研發網絡電話科技公司Snom，主席黃子欣指經常留意收購機會，但要求甚高，若收購能帶來新產品線、技術或銷售渠道，價錢合理亦會考慮。他指若無收購計劃，將維持高派息政策。偉易達截至今年3月底年度，派息比率達98.2%。

　　總裁彭景輝指LeapFrog業務整合已完成，保留美國加州總部及設計、市場推廣等部門，下月將在英美兩國推出新玩具產品。產品會陸續在加拿大及其他歐洲國家上架，預計今年內可帶來盈利。黃子欣指，因為收購業務的產品、客戶及銷售渠道與偉易達本身接近，原本外判的生產現由集團的工廠接手，一年時間便達到轉虧為盈的目標。
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