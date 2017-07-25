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﻿中煤中海石化等發盈喜

2017-07-25 列印
  多家國企資源股發盈喜，中煤能源（1898）預期今年6月底止半年純利增加2.4至2.9倍，根據中國會計準則，去年純利為6.16億元（人民幣，下同），今年預期純利為15至18億元，因煤炭價格企穩回升，上半年保持平穩。

　　受惠油價低企及產品價升，中海石油化學（3983）發盈喜，去年上半年淨虧損約1.24億元，今年上半年純利不低於2.65億元，扭虧為盈主要原因為各生產裝置包括恢復生產的天野化工尿素裝置，實現了較高的運轉效率。另外，巨濤海洋石油（3303）發盈喜，指聯營公司溢利錄得增長，因而令上半年扭虧為盈。
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