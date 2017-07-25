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﻿招行半年賺392億 不良貸款率下降

2017-07-25 列印
　　招商銀行（3968）公佈今年中期業績快報，截至6月底止，招行股東純利392.59億元（人民幣，下同），增長11.43%，每股盈利1.56元。單計今年第二季，招行淨賺192.82億元，按季跌3.48%，按年升14.22%。招行昨收報24.85港元，升0.4%。

　　今年上半年，招行營業收入1126.66億元，按年下跌0.22%，其中非利息淨收入417.7億元，按年下跌8.08%。

次季盈利微跌

　　有分析師指，招行上半年整體收入微降，但盈利仍錄得雙位數增長，主要是資產質素改善，撥備壓力減輕，以及第二季貸款速度加快。截至6月底止，招行不良貸款率1.71%，較今年3月底下降0.05個百分點，較去年底下跌0.16個百分點，不良貸款率連續兩個季度收窄，扭轉去年全年的不良貸款總額、不良率「雙升」局面。
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