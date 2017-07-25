﻿IFC外望——AFCA開幕禮 陳總賣花讚花香

北京昨舉行亞洲金融合作協會（AFCA）開幕禮，陳元、郭樹清、田國立、金立群等都有出席，金管局總裁陳德霖在會上致辭時表示，相比20年前，經歷過亞洲金融風暴洗禮嘅區內經濟體已不可同日而語，目前亞洲特別係中國已經成為全球經濟增長引擎，過去10年佔全球經濟增長46%。區內唔少國家啲錢多到無地方洗。跟住當然又要回歸「一帶一路」嘅旋律，話適逢區內基建投資融資要求龐大，實是商機，但要將富國嘅錢引導到較窮國家投資基建，實非單憑公營機構可成事，亦要私人市場參與。



佢講咗咁多，無非想講喺目前嘅情況下，AFCA就有其角色，可促進公私營合作。而更重要嘅，陳總係想帶出一個重要訊息，就係AFCA可作貢獻好多，包括喺一些國際金融改革及新的監管標準進行討論及制定時，將亞洲區的聲音及意見引進國際監管當局及政策制定者的層面；協助識別有關跨境資金流動的法律及政策障礙，並積極尋求共識，提供解決的方案，以及積極提倡專業性、穩健的風險管理政策及良好的企業文化。



如此看來，AFCA責任重大，在國際上形成另一山頭，代表着亞洲嘅聲音，爭取日後在國際金融監管或改革都要有Say，唔再係西方國家話晒事。



京東賀回歸 免七日運費



內地兩大電商天貓同京東競爭激烈街知巷聞，兩公司仲由內地鬥到海外。外電引述知情人士話，阿里巴巴諗住大手筆投資印尼網購平台Tokopedia，係繼控制Lazada集團之後，再次拓展東南亞市場。據聞今次Tokopedia呢輪集資高達5億美元，如果係真嘅話，分分鐘威脅到京東同Tokopedia的初步投資磋商。



Tokopedia創立於2009年，經營模式同阿里嘅淘寶好相似，兩年前先獲軟銀同紅杉資本注資近1億美元。阿里巴巴咁樣橫刀奪愛法，同直接與京東開戰冇分別。不過，預計到2020年，印尼嘅電商市場會去到成650億美元，真金白銀，個個都想分一杯羹啦。



除海外爭地盤，京東亦將戰線延伸到香港。京東以慶祝香港回歸20周年為由，今日起向香港客戶推出7日免運費、直郵送貨上門活動。



香港客戶只需要瀏覽京東專頁訂購商品，所有運來香港嘅定單都可以免運費、直郵送貨上門。參與呢次活動嘅商品都係京東自營商品，由京東直接從各大品牌篩選採購。



高瞻