﻿市場簡訊

—滙豐個人對個人轉帳（P2P）電子錢包PayMe出現漏洞，用戶雙重着數「攞到盡」。有用戶通過信用卡增值，賺取積分及現金回贈。更有用戶用作現金透支，變相成為兔息且免手續費的套現平台。滙豐指，此並非PayMe的預期用途，因此需要改變PayMe的增值上限，宣佈下月起，每月增值上限將由1萬元下調至5000元。滙豐回應指，會繼續審視PayMe的增值限額，並會因應用戶的需要才出適當的改變。為了讓用戶繼續免費使用這個即時轉帳服務，需要作出改變以保障其的客戶及產品。







—聯通（762）公佈，母公司中國聯通集團已獲發改委批覆混改試點方案，正計劃以A股為平台籌劃並推進混合所有制改革重大事項。聯通A股公司正與潛在投資者進行談判，相關投資者名單、投資金額和所佔股份比例等仍需上報相關部門，獲得認可後才可實施。此前曾有報道指百度、京東和騰訊等將參與聯通的混改方案並投資120億美元。中國聯通強調，沒有與任何潛在投資者簽署過具有約束力的框架協議或認購協議。







—渣打集團（2888）行政總裁溫拓思接受德國《商報》（Handelsblatt）訪問時稱，美國經濟周期已發展到非常深入的階段，就統計角度而言，應該正邁向放緩。溫拓思稱，極低的利率和政府關於經濟增長的言論推遲了美國經濟放緩的到來，這可能意味一旦美國經濟減速，回調程度可能更加顯著。







—普華和順（1358）建議分拆持股80%附屬天新福（北京）醫療器材在A股獨立上市，力爭最早於2018年或前後向中證監提交相關申請。







—佳寧娜（126）向碧桂園（2007）出售湖南省益陽市梓山湖總土地面積約491.8畝的在建土地，以及位於梓山湖總土地使用面積約265.84畝的尚未開工土地的92.21%股權，涉及8億元人民幣。







—桑德國際（967）宣佈，持股68.1%大股東及潛在要約人Changjiang Capital Fund通知董事會，正考慮將該公司私有化可行性之初期階段。倘進行該事宜，則可能導致公司私有化及自聯交所除牌。







—阿里影業（1060）以13.33億元人民幣，收購杭州晨熹約9.12%股權，杭州晨熹主要在中國經營線上售票平台「淘票票」。







—百信國際（574）公佈，今年1月25日至7月24日期間，公司與17名獨立私人投資者訂立獨立認購協議，認購人同意認購及公司同意發行本金總額為4970萬港元之公司債券，按票面年利率6.5%至7%計息，到期日為3至7.5年。







—康達環保（6136）昨日訂立撫河流域PPP項目的三個子項目的施工總承包協議，康達環保作為承包商須負責PPP項目（包括33個子項目，估計政府投資總額約48億元人民幣）三個子項目的建設並有權根據建設進度按月收取工程進度款。







—晨鳴紙業（1812）公佈，擬發行總額不超過60億元人民幣中期票據；及不超過30億元人民幣非公開定向債務融資工具。