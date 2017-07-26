﻿麥當勞等業績勝預期 美三大指數高位徘徊

美股三大指數繼續在歷史高位徘徊，杜瓊斯工業平均指數收市報21,613點，升100點；標普指數曾升至2479點，再創日內紀錄高位，收市報2477點，升7點。納斯達克指數收市報6412點，升1點。
滙控（005）美國預託證價格報76.88港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報83.74港元，較香港收市價跌0.06港元。
Alphabet曾拖跌納指
美國重型機械製造商Caterpillar，第二季扣除特別項目的每股盈利1.49美元，高於市場預期的1.26美元。帶動其股價在美市早段曾升逾5%，報113.69美元。麥當勞上季每股盈利1.7美元，高於市場預期的1.62美元，其股價早段亦曾升逾5%。通用汽車（GM）上季每股盈利錄得1.89美元，高於市場預期；不過，由於該公司對下半年的汽車市場經營環境發出警告，其股價早段僅升0.78%。
至於美國互聯網搜尋龍頭Google母公司Alphabet，上季純利35.24億美元，按年下跌近28%；加上每點擊收費按年下跌23%，以及特定成本上升，拖累Alphabet股價昨早段受壓，曾跌3.3%。
數據方面，美國會議局7月份的消費者信心指數，由6月經向下修訂後的117.3點升至121.1點，創4個月新高。此外，美國5月份的S&P CoreLogic Case二十城市樓價指數按月升0.1%，升幅小於市場預期；4月份的數字則由原初公佈的上升0.28%，調整為下跌0.18%。按年計，該指數升5.67%，升幅也小於市場預期。
下周一放榜 滙控獲追捧
港股昨日呈窄幅上落，儘管騰訊（700）創新高後倒跌，更一度拖低大市，累恒指最多跌47點，但市場憧憬滙控（005）下周業績有驚喜，或擴大回購規模，尾市有買盤追入，令滙控升逾2%，創近兩年新高，為恒指貢獻65點升幅，在大笨象獨力支撐下，港股最後逆轉勝，升5點收市，恒指收報26852點，成交逾795億元。國企指數收報10782點，跌38點。
滙控將於下周一（31日）公佈中期業績，證券商預測，滙控今年上半年列帳基準除稅前利潤介乎86.99億美元至100.16億美元（折合港幣678.52億至781.25億元）。