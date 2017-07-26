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﻿美時裝併購Jimmy Choo

2017-07-26 列印
  奢侈品業界繼續有併購行動，美國時裝名牌Micheal Kors（Kors）以8.96億英鎊（約91.5億港元）全現金方式，將英國鞋履名牌Jimmy Choo（JC）收歸囊中，預期年內完成交易。Kors出價相當於每股230便士，較JC的董事會最初公佈有意賣盤時的股價有36.5%的溢價。Kors表明，建議的作價是最終建議價，不會加碼，除非有第三方提出收購建議。JC的股價周二在倫敦早段曾躍升16.7%，見227.5便士。

　　這是繼手袋名牌Coach以24億美元收購Kate Spade之後，另一宗奢侈品市場併購；面對百貨店競爭愈趨激烈，加上消費者購物模式轉變，不少名牌都在銷售持續下滑的困境中掙扎，JC去年的銷售便倒退0.8%，同時盈利亦從1940萬英鎊下滑至1540萬英鎊。
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