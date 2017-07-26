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﻿恒大中期多賺兩倍 全年盈利勢超標

2017-07-26 列印
■恒大昨日發盈喜，估計淨利潤較去年同期增加兩倍。圖為該公司主席許家印。
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　　中國恒大（3333）昨發盈喜，預期中期淨利潤及純利大升，估計淨利潤較去年同期增加2倍，主要由於物業平均售價提升，交樓面積增加，以及完成全部永續債贖回，提高股東應分配利潤。若以恒大去年上半年淨利潤71.27億元（人民幣，下同）計算，今年上半年稅後淨利潤可達214億元，已接近恒大早前在回A股計劃中承諾的今年全年淨利潤243億元。

　　恒大表示，上半年利潤大增主要源於銷售的大幅增長、產品附加值的提升以及嚴格的成本控制。恒大今年上半年累計合約銷售金額2440.9億元，按年增長72.16%。而2015年恒大銷售金額2013億元，按年增長53%，2016年銷售金額3734億元，按年增長85%。

分析料全年利潤達500億

　　另據內地《證券日報》分析，考慮到下半年房企結算利潤一般較上半年高，預計恒大全年淨利潤將達500億元左右，由此推算可分配給股東的利潤也將大幅上升。花旗銀行董事總經理蔡金強則預測，按最新收市價17.7港元計算，恒大分紅回報率將達到11%左右。

負債率有望減半

　　市場一直關注的高負債及永續債問題，恒大亦通過引入戰略投資、償還永續債等重大舉措，大幅降低了負債率。摩根士丹利、美銀美林、野村證券等國際大行均預測，恒大負債率有望下降一半左右。恒大並在上月提前還清總額高達1129億元的永續債。

華置帳面賺34.98億

　　此外，恒大2016年行銷及管理費用率按年大幅降低2.5個百分點，預計今年進一步下降；2017年通過發行利率最低6.25%的美元債，用低息換高息進一步降低財務成本。

　　此外，華置（127）近期密密增持恒大，今年4月至今，累計以約81億港元，購入恒大約6.55億股股份，佔恒大已發行股本總數約5%，每股平均價約12.36港元，以恒大昨日收市價17.7港元計，帳面勁賺34.98億港元。華置早前表示，對恒大整體發展前景充滿信心，增持恒大主要看好該公司現水平物超所值，並會長線持有，以及視乎情況而再增持。
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