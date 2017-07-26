﻿恒大中期多賺兩倍 全年盈利勢超標

恒大表示，上半年利潤大增主要源於銷售的大幅增長、產品附加值的提升以及嚴格的成本控制。恒大今年上半年累計合約銷售金額2440.9億元，按年增長72.16%。而2015年恒大銷售金額2013億元，按年增長53%，2016年銷售金額3734億元，按年增長85%。
分析料全年利潤達500億
另據內地《證券日報》分析，考慮到下半年房企結算利潤一般較上半年高，預計恒大全年淨利潤將達500億元左右，由此推算可分配給股東的利潤也將大幅上升。花旗銀行董事總經理蔡金強則預測，按最新收市價17.7港元計算，恒大分紅回報率將達到11%左右。
負債率有望減半
市場一直關注的高負債及永續債問題，恒大亦通過引入戰略投資、償還永續債等重大舉措，大幅降低了負債率。摩根士丹利、美銀美林、野村證券等國際大行均預測，恒大負債率有望下降一半左右。恒大並在上月提前還清總額高達1129億元的永續債。
華置帳面賺34.98億
此外，恒大2016年行銷及管理費用率按年大幅降低2.5個百分點，預計今年進一步下降；2017年通過發行利率最低6.25%的美元債，用低息換高息進一步降低財務成本。
此外，華置（127）近期密密增持恒大，今年4月至今，累計以約81億港元，購入恒大約6.55億股股份，佔恒大已發行股本總數約5%，每股平均價約12.36港元，以恒大昨日收市價17.7港元計，帳面勁賺34.98億港元。華置早前表示，對恒大整體發展前景充滿信心，增持恒大主要看好該公司現水平物超所值，並會長線持有，以及視乎情況而再增持。