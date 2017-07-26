﻿兩財團籌組貸款 和電賣產料快成事

外電引述消息指出，12家中資及跨國銀行簽署承諾函，為私募股權公司TPG資本與安博凱組成的財團，提供77.8億元的五年期優先貸款。另外，有3間銀行則為另一競投者投資管理公司I Squared Capital Advisors提供7億至8億美元貸款，相當於約54.6億至62.4億港元。
和電中期賺3.24億
截至6月底止，和記電訊香港綜合收入，包括流動通訊及固網業務的服務及硬件收益，跌6%至50.69億元，因手機及硬件收入下跌，惟部份跌幅被服務收益增長所抵銷。期內營業開支減少，EBITDA為12.69億元，與去年同期相若。
流動通訊業務期內收入31.17億元，跌10%，主要由於市場對新智能手機的需求減少，導致硬件收入下跌所致。硬件收入減少22%，至11.73億元。
流動通訊市場競爭激烈，合約客戶淨ARPU（每月平均消費 ）減少3%，至161元。上半年固網服務收入21.67億元，增加3%，主要是由於市場對數據與資訊及通訊科技的需求增長，令企業及商業市場收入增加所致。
截至6月底止，在香港及澳門的客戶人數約為330萬名，增加10萬名；330萬名客戶之中，後繳客戶人數約為150萬名，後繳客戶的總流失率按年下跌1個百分點，至1.2%，客戶對4G LTE網絡質素及升級客戶服務的滿意度大幅提升。和記電訊香港昨日收報2.98元，跌2%。