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﻿俊裕擬上主板 彌明捲土重來

2017-07-26 列印
　　有4間公司昨日遞交上市申請，當中俊裕地產擬在主板上市，俊裕地產為本港從事提供地基工程相關服務的分包商，上市集資主要將用於購置機器及設備，增聘員工及爭取更多計劃競標合約。該公司截至今年3月尾去年收入按年由5.02億元跌至3.96億元，溢利及全面收入總額則由2220萬元升至2580萬元。

　　其餘3間公司則擬創業板上市，當中本港政治界藝人袁彌明旗下的彌明生活百貨，為繼今年1月下旬遞交第一次上市申請後，由於申請過了有效期，故再度提出上市申請。另外2間公司分別為於本港以TREE品牌經營家具業務的齊家，以及通用餐飲定制調味料，為內地華北區最大的定制中式複合調味料供應商。
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