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﻿購孕嬰童品牌 好孩子漲10%

2017-07-26 列印
　　好孩子國際（1086）宣佈，向主席宋鄭還的關連公司──好孩子中國控股，收購從事自有品牌母嬰護理用品及服裝產品開發及分銷的Oasis Dragon Limited，作價為3.6億美元（約28.12億港元），收購代價當中1.2億美元以現金支付，餘款以發行5.36億股股份代價支付，每股作價為3.49元，較前日收市價3.28元，有溢價6.4%。

　　被收購的公司為一家中國孕嬰童品牌公司，核心業務包括自有品牌「gb」及「Family by GB」，去年度除稅後純利約為1億元人民幣，今年首四個月純利為5679萬元。好孩子昨日收報3.61，升10%。
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