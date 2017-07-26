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﻿歐舒丹首季銷售 港區轉跌為升

2017-07-26 列印
■歐舒丹昨日公佈首季營運數據，期內香港業務有改善。
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　　歐舒丹（973）昨日公佈截至今年6月底止首季營運數據，期內銷售淨額約2.8億歐羅，按年增4.1%。按固定匯率計算，增長2.7%。期內香港業務亦有改善，該公司指出，受惠於旅遊零售及分銷渠道所推動，香港首季銷售額按年增長5.4%，至2407.6萬歐羅，對整體增長貢獻9.3%，去年同期則下跌19.8%，較去年度拖累整體增長有明顯改善。期內中國增長強勁，銷售按年大增26.9%。

　　該公司同店銷售額於期內跌0.6%，但較去年同期下跌1.3%已有所改善。同店銷售改善主要因為中國實現雙位數同店增長。當中，中國、巴西及日本為銷售增長最高的國家。

　　德銀發表報告，指歐舒丹在亞洲市場同店銷售增長趨勢將持續至2018財年，把目標價由16.95港元，上調至20.1元，建議買入。歐舒丹昨收市報17.66，跌2.21%。
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