﻿IFC外望——IMF總部10年後遷往北京？

拉加德話，總部搬遷係「可能嘅事」，因為目前睇嚟新興經濟體嘅規模和影響力正不斷壯大，咁IMF自然要增加佢哋嘅代表性！不過，佢有補充說明，話IMF嘅規章載明，該機構嘅總部必須設喺經濟規模最大嘅會員國境內。
國際貨幣基金自1945年創立以來，全球最大經濟體一直係美國，目前美國佔IMF 16.5%表決權，意味實質上擁有否決權。不過，根據經濟學家的預測，中國年增長估計高於6%，名義國內生產總值很可能喺未來10年內超過美國，躍居全球最大經濟體。之不過，人民幣係2016年10月1日起至加入IMF嘅特別提款權（SDR）貨幣籃子，成為美元、歐羅、日圓、英鎊之外的第5種國際儲備貨幣，權重排第三，達10.92%，僅次於美元嘅41.73%和歐羅嘅30.93%。IMF預定明年會再次檢討表決機制，大家拭目以待啦！
內險公司竊聽保監局斷正
內地保監不停巡查保險業，個別保險公司應付的招數無奇不有。為應付監管部門的現場檢查，山東濰坊一家保險公司－－英大泰和財險濰坊中心支公司，竟然想到用手機偷偷錄音，結果「竊聽」穿煲，鬧出笑話。
山東保監局今年初派出檢查組，到英大財險現場檢查。該中心的副總經理魯文濤等公司人員，為提前獲悉檢查組的談話內容，以便出招，就將一支錄音筆、一部全新手機，用透明膠綁在辦公室的椅子底，偷偷開機錄音。第一天得以過關；第二天，沒想到透明膠鬆脫，手機、錄音筆「叭」一聲全掉在地上，讓檢查組「捉到正」。
對此，保監日前發出處罰決定，英大財險濰坊公司因財務問題被罰款45萬。
因妨害監管檢查，另對相關人員罰款67萬元，並撤銷主要負責人魯文濤的職務。
高瞻