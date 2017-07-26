﻿市場簡訊

海螺水泥（914）發盈喜，預期中期淨利潤按年大升90%至1.1倍，主要由於產品銷量和銷售價格上升，以及上半年投資收益增長所致。該公司去年純利33.55億元人民幣計算，中期最多可望賺70億元人民幣。







和嘉資源（704）發盈喜，預期上半年溢利將不少於1.3億元，去年同期為960萬元，主要由於物業、廠房及設備減值虧損之回撥，以及主要產品焦炭的平均售價按年有顯著的上升。







首長寶佳（103）預期半年盈利介乎1600萬至2500萬元，去年同期則為虧損4668.2萬元，扭虧轉盈主要由於於鋼簾線市場復甦，令鋼簾線分部銷售及毛利上升，以及人民幣升值產生外幣匯兌收益。







永豐集團（1549）預期中期經營溢利按年大跌約90%，去年同期股東應佔溢利46.5萬元，主要由於政府補貼收入下跌，在市場競爭令運費自去年下半年起處於低水平，而國際燃油價格於去年下半年回升影響下，導致毛利率收窄。大健康國際（2211）也預計中期業績將由盈轉虧。







新意網（8008）針對雲端及電訊服務商，位於將軍澳的數據中心MEGA Plus獲發入伙紙正式投入服務。



該公司執行董事及行政總裁任景信表示，MEGA Plus可分租空間予其他客戶，因此較能吸引不願冒違規風險的國際服務供應商和大型企業承租。至於新數據中心的收費，任景信指價格視乎客戶需要而釐定，為吸引某些策略性客戶群，收費不一定比以前高。



碧生源（926）計劃將擁有的北京市西四環北路160號的玲瓏天地中心D座證券化，並在中國發起類REITs計劃。另外，該公司公佈，終止架構合同及受讓品茶100%股權，藉重組令品茶成間接全資附屬。







外電引述消息人士透露，阿里巴巴及其印度合作夥伴Paytm E-commerce Pvt正與印度龍頭百貨電商Bigbasket洽談投資約2億美元，收購其大約20%股份的事宜。阿里巴巴和Paytm與Bigbasket簽訂了為期60天的排他協議，目前正進行盡職審查，尚有幾間公司亦表示有收購興趣，並與Bigbasket處於不同階段的磋商中，當中包括全球零售巨頭亞馬遜。







百麗（1880）公佈，私有化計劃已於周一獲法院批准。公司預期，私有化計劃將於7月25日（開曼群島時間）生效。







內媒報道，就最近新能源汽車積分政策的徵求意見稿，比亞迪（1211）表示，據目前政策和未來銷售預期測算，公司2018年將產生大量的新能源積分，對外銷售獲得的收益或對公司盈利產生較大貢獻。







《海峽時報》報道，馬來西亞政府的大馬城房地產項目，收到9份標書，當中7家是中資公司，2家是日本公司，投標者包括萬科（2202）、中國建築（3311）、綠城海外發展、中交（1800）、日本的三井不動產等。項目的規劃開發金額介乎70至105億美元（相當於546至819億港元），將會包括新加坡及吉隆坡高速鐵路的總站，成本可能超過117億美元（相當於912億港元）。報道指，當局曾與萬達進行初步洽商，不過萬達並無提交標書。