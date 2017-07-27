﻿「縮表」不久後將啟動 儲局按兵 美股齊破頂

美國聯儲局在今晨結束兩天議息會議後，決定按兵不動，維持聯邦基金利率在1厘至1.25厘的目標區間，但當局表示，縮表將會於「不久後」開始。美股昨日早段造好，三大指數均曾刷新日內新高紀錄，主要受惠於新出爐的公司業績理想。



杜瓊斯工業平均指數初段曾升129點，再創日內新高，報21742點，其後升幅收窄，今晨四時收市報21711點，升97點；納斯達克指數曾升20點，亦刷新高位紀錄見6432點，收市報6422點，升10點；標普500指數曾升至2481點新高，收報2477點，升0.70點。



恒指ADR衝破27000關



滙控（005）美國預託證價格報77.05港元，較香港收市價升0.50港元；中移動（941）美國預託證價格報84.11港元，較香港收市價升0.46港元。ADR港股比例指數則報27086點。



聯儲局在今晨結束議息後，一如預期按兵不動，維持聯邦基金利率在1厘至1.25厘的目標區間。儲局公開市場委員會（FOMC）表示，將會不久後着手縮減資產負債表的規模，並稱「暫時」把所持債券到期回籠本金進行再投資。當局預期通脹仍會維持在2%的目標水平之下徘徊，但中期而言，有信心會回升至目標水平並企穩。當局又指，經濟展望的短期風險大致平衡，家庭開支和商業固定投資持續擴張。



市場關注收縮規模達4.5萬億美元資產負債表的進展，華爾街分析師認為，今次會後啟動的機會極微，但不排除會有所暗示。花旗經濟師在客戶通訊中指，FOMC可能在會後聲明中示意，計劃於9月公佈縮表。



特朗普改口風讚耶倫



另外，市場短期可能要面對的聯儲局主席耶倫去留問題。美國總統特朗普周二在《華爾街日報》訪問中，談到這問題時，一反競選期間不滿耶倫的說法，稱耶倫做得不錯，自己很尊重她，謂絕對很有希望提名她連任云云。



特朗普同時說，希望保持低息，從往績看，耶倫也傾向於低利率。但他表示，也在考慮用科恩替換耶倫，曾效力高盛26年的科恩目前是特朗普的國家經濟委員會主席，且負責物色下屆儲局主席人選。特朗普說，另外還有兩至三名人選，但目前不透露，表示很可能年底前都不會宣佈提名。



早前出爐業績的AT&T，由於流動用戶增幅勝預期，股價曾升4%，為三年來最大的單日升幅，動電訊股向上，另房地產、公用股亦造好，科技股亦在晶片商AMD與德州儀器業績理想下報升。