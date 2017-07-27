 Advertisement
  • 2017年7月27日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 財經

﻿確認洽賣產 和電今復牌

2017-07-27 列印
  和記電訊香港（215）出售旗下固網業務和記環球電訊已傳出多時，但該公司一直未有確認賣資產，而昨日該公司在上午股價下跌中突然停牌，並於傍晚公告，正就潛在交易進行討論，暫未簽任何協議或有實際時間表，和電香港於今日復牌。

　　和電香港昨日早上開市兩小時後突然宣佈停牌，並於收市後發公告指，公司目前正就可能的交易與多個獨立第三方進行討論，但未就交易訂立任何具法律約束力的協議，或制訂任何確實時間表。

  早前有傳，私募基金TPG資本與安博凱組成的財團，及另一投資管理公司投資基金公司I Squared Capital，分別競投收購和記環球電訊，傳聞出價介乎12億至15億美元（即93.6億至117億港元）。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd