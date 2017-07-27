﻿央企年底改公司制 涉總資產達八萬億 廣發料下半年增長放緩

內地加快國企改革步伐，國務院辦公廳近日發出央企公司制改制工作實施方案，明確到今年底，國資委監管的101家央企集團（不包括金融、文化企業），全部改為有限責任公司或股份有限公司，「變身」公司制。另外，廣發證券董事總經理兼首席經濟學家沈明高看好港股，認為相較A股，港股更為樂觀，並預計中國下半年經濟增速將放緩至6.6%。



國務院辦公廳的方案強調，改制過程中要防止國有資產流失，完善金融支持政策，落實金融債權；加強對改制全流程的監管，嚴禁暗箱操作和利益輸送。



嚴防資產流失利益輸送



目前101家央企集團公司中，仍有69家尚未啟動公司制改制，涉及總資產7.97萬億元（人民幣，下同）；近5萬家央企各級子公司中，仍有3200家未改制，涉及資產5.66萬億元。下一步，集團層面的改制方案需在9月底之前上報國資委，央企母公司及子公司需在今年底之前由全民所有制「變身」為公司制。



國資委稱，將推出土地、稅收、工商登記變更和資質資格承繼等六方面的政策，支持央企公司制改革。



通知稱，中央企業推進公司制改制，要結合實際制定可行的改制方案，明確改制方式、產權結構設置、債權債務處理、公司治理安排、勞動人事分配改革，按規定起草或修訂公司章程。



新華社評論指，央企公司制改革不是簡單的翻牌，推動國企混合所有制改革，要堅決防止換湯不換藥，「形似」而「神不似」。改革並非企業組織形式的簡單變更，而是要轉換經營體制機制，適應市場化經營的需要。



另外，廣發證券董事總經理兼首席經濟學家沈明高看好港股，認為相較A股，港股更為樂觀，主要考慮到港股流動性及監管更為穩定，但預計A股在三及四季之交將會有轉機。



他並預計，中國下半年經濟增速將放緩至6.6%，去年同期基數較大，上半年拉動經濟增長的出口，以及房地產投資存在不確定因素，當中後者增幅料將低於上半年的8.5%。



消費類新經濟股看俏



展望下半年投資機會，他表示，應關注消費類股份，預計未來5年消費行業增長仍將不錯，其次是互聯網創新經濟。同時，跨境互動相關產業在財富管理，及戰略資產配置需求下，資產管理市場將會存在巨大潛力。



廣發證券（香港）財富研究部主管石鈺預計，恒指下半年上望26900點，國企指數10900點，主要考慮到企業盈利表現佳，能帶動北水繼續流入，但第三季需留意美國收縮資產負債表風險，以及中國信貸收縮，至第四季十九大的召開，料能令市場再度走強。該行較為看好蘋果概念股，互聯網、保險等。