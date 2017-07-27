﻿恒指曾破兩萬七 恒大急升18%創新高

恒指昨日高開108點，報26960點，開市後即衝上27000點，最多升155點，高見27007點，創逾兩年新高，其後出現整固，一度倒跌65點，低見26786點，大市再經一輪好淡爭持後，最後收報26941點，升88點；國企指數收報10831點，漲48點，大市成交金額862.9億元。
七類廢金屬明年禁進口
中國有色金屬工業協會再生分會證實，中國將於明年起禁止附有金屬的「廢七類」進口，包括廢電線、廢電機及廢電纜等。消息推升部份內地金屬價格，引發資金流入有色金屬股，其中新疆新鑫礦業（3833）升8%，哈薩克礦業（847）乾升8.75%，網智金控（985）更升9.38%。
恒大（3333）日前發盈喜，預告上半年純利按年大升約2倍，刺激股價昨再創新高，急升18.08%，收報20.9元。大摩料恒大股價於未來15天將跑贏同業，維持其「與大市同步」評級，又估計恒大全年核心盈利將勝預期，股息回報達9厘。
信誠證券基金經理王海翔指，港股近期升勢並非如2015年次季「大時代」式的短期急升，而是持續獲資金流入，逐步上揚，反映基金等大戶仍在持續吸納股份，預期港股升勢可持續，於26650水平具支持，並料8月有望挑戰28000點。