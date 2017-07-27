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﻿領展傳標售逾20商場

2017-07-27 列印
　　市傳領展（823）正計劃大規模標售逾20個商場，估值高達150億至200億元，領展昨日發出通告指，將就旗下資產組合進行策略性評估，目的是尋求最佳資產組合，並已委聘滙豐、瑞銀及戴德梁行進行評估。

　　領展續稱，現時概無就任何建議作出決定，且對於進行策略性評估將會導致公佈或訂立任何交易亦無保證。若任何資產接納任何建議及訂立具約束力協議時，將會作進一步公佈。

　　市傳領展因目前市況理想，將於短期內標售旗下多個非核心地區商場，出售的商場可能有逾20個，估計市值達150億至200億元，出售的商場包括一些租金回報較低，以及未翻新的商場。
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