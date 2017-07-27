﻿IFC外望——恒生徐振文周丹玲入執委

馮孝忠自本月初退任恒生（011）執董兼環球銀行及資本市場業務主管後，職位暫時仍懸空，無人頂上，至於佢嘅工作就繼續由環球銀行業務總監徐振文（Thomas），同埋環球資本市場主管周丹玲（Liz）分擔，只係兩人匯報對象有變而已。



恒生一向重視人才發展，致力培育高層管理人員，參與銀行管理嘅決策，噚日就委任咗Thomas同Liz成為該行執行委員會成員，即日起生效。



執委會高層包括新CEO鄭慧敏、執董關穎嫺、人稱水哥嘅傳訊及企業可持續發展總監張樹槐、另有林燕勝、林偉中等，相信係恒生人才中嘅人才先至可以入局，佢哋通常每月開會一次，就銀行嘅管理及日常運作，行使董事會授予嘅權力。



Thomas都任職恒生超過20年，曾負責零售銀行及中小企業務，現時就主理企業及金融同業客戶業務；而Liz就服務恒生逾10年，負責環球資本市場業務策略、經濟研究、資產負債表管理、結構產品發展，以及外匯、利率、證券及商品的銷售及交易，兩人入局都可以話係實至名歸。



無參與業務計劃 長和持AMTD少於半成



近排有唔少上市申請畀港交所彈返轉頭，可見上市申請審批真係嚴咗好多，早前就有由尚乘集團（AMTD）分拆旗下尚乘策略資本（AMTD Strategic Capital）上市，不過上市申請已經被港交所發回。市場上有唔少人以為AMTD同長江集團仲有關係，其實誤會咗啦！



長和發言人就話，長江集團於2014年已經出售絕大部份持有之AMTD權益，現在剩餘之少量權益低於5%。加上自長江集團出售絕大部份持有權益後，依家AMTD董事局已經無長江集團代表，同埋長江集團都沒有參與AMTD的業務及計劃，所以已經係兩家獨立嘅公司嚟！



至於AMTD分拆出嚟嘅尚乘策略資本，主要經營企業保險經紀、直接投資策略業務等，但係上市申請原來已經喺6月初遭港交所發回，而今次亦都係港交所喺2014年實行「貼堂制」之後，第6宗遭發回主板上市申請嘅個案。



高瞻