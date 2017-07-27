﻿市場簡訊

—利福國際（1212）昨日發盈喜，預期截至6月底止中期，純利按年增長不少於1.85倍，去年同期純利為5.87億元。該公司指，溢利增加主要是出售利福地產發展（2183）59.56%權益，錄得特殊收益及投資物業重估盈餘。







—中石油（857）預期，中期純利將按年大幅增加17至20倍，料賺90億至110億元人民幣，去年只有5.28億元人民幣。該公司指世界經濟溫和復甦，全球石油市場逐步趨向平衡，國際油價較去年同期明顯上升。受油價急升逾3%刺激，中石油昨日升3.06%，收市報5.05元。







—兗州煤（1171）發盈喜，預期按中國會計準則盈利按年增長4.4倍，該公司去年同期盈利5.92億元。業績大幅提升，主要是由於國家供給側結構改革同煤炭行業去產能等政策，令商品煤銷售價格大幅增長，以及受惠於新建礦井陸續投入商業生產，自產煤銷量明顯增加。







—華潤電力（836）昨日發盈警，該公司指今年上半年利潤減少60%至70%，該公司董事會認為，純利減少是由於燃料成本大幅上升所致，尤其是燃煤成本。大慶乳業（1007）亦發盈警，預期截至今年6月底止6個月之虧損淨額將較去年大幅下降。







—在本港經營《100毛》雜誌及「毛記電視」的母公司毛記葵涌，於昨晚上載初步招股文件。截至今年3月底之2017年度，該公司收入為9523萬元，按年增74%，利潤為3626萬元，按年增62%，過去3年純利率約達40%。目前，毛記90%股權由徐家豪（即林日曦）、陸家俊（即陳強）及姚家豪（即阿Bu）持有，而世界華文媒體（685）則持有其餘的10%。梁偉文（即填詞人林夕）為其中一名非執董。







—導演陳可辛有份投資，並由星美國際（198）覃輝弟弟覃宏所經營的嘉映影業，更新財務資料後，昨日再度上載初步招股書。嘉映影業主要參與電影投資、製作與發行業務，於2017年度收入2.04億元，按年增15%。該公司過去曾投資多部由陳可辛執導的電影，如《中國合夥人》及《親愛的》等，陳可辛亦是該公司一名前投資者。







—德利機械（8142）今日首日掛牌，但暗盤表現欠佳，以較招股價低3%的0.425元收市，若不計手續費，每手10000股蝕150元。該公司昨日公佈招股結果，公開發售錄得逾200倍超額認購，申請70手才穩獲1手，認購1250萬股的「頭錘飛」共錄得271張。







—聯想控股（3396）認購Fortune Eight約25.3%，現金代價2039萬美元。公司表示，常務副總裁趙令歡間接控制弘毅基金五期的普通合夥人逾30%權益。Fortune Eight董事會將由一名董事組成。弘毅基金五期有權委派一名董事，初步將為趙令歡。







—任天堂在4月至6月的第二季度扭虧為盈，錄得162億日圓（約11.3億港元）營運利潤，遠超分析師預測的106億日圓，並扭轉全年同期的51.34億日圓虧損，主要受惠於新遊戲機Switch遊戲機的需求強勁，期間銷售197萬部，且預期這個財年可望銷出1000萬部。任天堂上季營業額亦按年升逾1倍，報1541億日圓，勝過預測的1390億日圓。