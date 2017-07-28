﻿美元14月新低拖累 美股破頂後回氣

美國聯儲局一如市場預期按兵不動，並對通脹立場傾向「鴿派」，市場對12月加息預期降溫，美股早段繼續造好，三大指數再創日內新高。不過，受到美匯持續向下所拖累，大市其後表現反覆，杜指最後收市報21796點，升85點。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升至21790點新高，其後升幅收窄，至收市報21796點，升85點；標準普爾500指數曾見2484點，收報2475點，跌2點；納斯達克指數高位曾升至6460點，收市報6382點，跌40點。滙控（005）美國預託證價格報76.63港元，較香港收市價跌0.27港元；中移動（941）美國預託證價格報82.80港元，較香港收市價跌0.55港元。



fb市值破5000億美元



美國聯儲局議息聲明指，當局會在短期內開始「縮表」，並表示持續低通脹情況未變。市場把儲局聲明內容視同「放鴿」，其後的利率期貨顯示，12月加息機會率降至只有40%，拖累美元受壓，美匯指數昨日曾跌0.56%，見93.152點的14個月低位。



全球最大社交網站facebook（fb）第二財季，無論純利和營業額均勝預期，在流動廣告按年勁升50%帶動下，期內純利按年升71%，至38.9億美元（約303億港元），季績理想，刺激股價昨日創新高，與亞馬遜同步跨入5000億美元市值里程碑。



fb上季303億港元的純利，超越較大對手Google母公司Alphabet同期的35.24億美元（約270億港元），後者受到一筆27億美元的歐盟反壟斷罰款入帳拖累。fb第二財季營業額勁升44.8%，至93.2億美元（約727億港元）。期間，流動廣告收入達91.6億美元（約714億港元），佔總廣告收入87%，高於去年同期的84%。目前全球互聯網廣告市場，是fb和Google母公司Alphabet的兩分天下。



港股破關 今或受考驗



fb昨日在美股初段飆升5.67%，見歷史新高175美元，市值亦尾隨亞馬遜跨入5000億美元的行列。訂於周四美市後出爐季度業績的最大零售網站亞馬遜，股價在前夕已被推上新高，周三市值已突破5000億美元，並帶挈創辦人貝索斯身家升至逾900億美元，成為全球首富。



港股方面，昨日承接美股升勢，恒指甫開市已重上27000點關，其後反覆向上，騰訊（700）及友邦（1299）領漲下，午後升幅擴大，高見27169點，再創逾兩年新高，恒指收報27131點，升190點。不過，有分析指今天為期指結算日，恒指或有下試壓力。