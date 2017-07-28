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﻿外匯基金勁賺1265億

2017-07-28 列印
  外匯基金交出亮麗成績表，今年上半年投資收入打破紀錄，高達1265億元，按年激增1.9倍，主要由於環球股市升浪持續，帶動期內股票投資勁賺近680億元，加上美元轉弱，令外匯估值大升。金管局總裁陳德霖表示，上半年的利好走勢未必能繼續，面對複雜和不穩定的投資環境，金管局將通過防禦性部署兼投資多元化，加強長期增長組合的投資。

　　上半年外匯基金的投資收益中，超過一半來自股票投資，其中香港股票獲利278億元，海外股票則大賺401億元，合共賺679億元，扭轉去年同期虧損情況。陳德霖表示，上半年環球金融市場普遍向好，令外匯基金的股票投資組合錄得可觀收益。債券投資賺165億元，按年跌63%；另有其他投資收益78億元。
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