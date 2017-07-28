﻿人民幣創九月新高 年初至今升值逾3% 美匯轉弱 貶值壓力減

受美元持續疲弱影響，人民幣兌美元即期昨大漲169點子，至6.7376水平，與中間價齊創逾九個月新高。交易員稱，目前美匯指數仍缺乏利好因素，後市人民幣仍看高一線。



人民幣官方中間價昨上調222點子，至6.7307，創近一個月最大升幅。交易員指出，今年以來美元弱勢為主，對一籃子貨幣較穩定，人民幣呈階段性升值，短期人民幣至6.725附近有獲利盤離場。而離岸人民幣（CNH）周四亦一度升182點子，報6.7249兌1美元，截至昨晚近11時，升59點子，報6.7372兌1美元。以人民幣在岸價（CNY）計，今年以來人民幣累計升值3.15%。隨著美元指數疲弱，人民幣貶值壓力大為減輕，市場對美元的預期也發生變化。



研調整售匯風險準備金



據路透社稱，國家外管局近日在多間銀行調研，可能調整或取消目前按20%徵收的遠期售匯風險準備金。一旦準備金取消，將降低企業的遠期購匯成本。有外貿企業指，「雖然售匯風險準備金是銀行交，但銀行會把成本轉嫁給企業。而銀行的交易成本下來了，也會讓利給客戶。」



早在2015年，當時人民幣貶值壓力較大，市場利用離岸及在岸人民幣差價套利也大行其道，為堵塞套利漏洞，增加其套利交易成本，人行於2015年8月31日出招，由2015年10月15日起對開展代客遠期售匯金融機構收取外匯風險準備金，準備金率暫定為20%。此後，人行再明確外匯風險保證金的徵收範圍，涵蓋人民幣遠期、掉期及期權等所有衍生品業務。



美銀美林再上調目標價



另外，美銀美林半年內第二度上調對人民幣預測，第三季在岸人民幣兌美元，由3月時預測的6.95，上調至6.7，而第四季則由7.05，上調至6.9。該行認為，內地嚴控資本流出、美元走弱，有利人民幣穩定。而下半年風險主要來自中美貿易關係，以及北韓局勢緊張，建議對沖離岸人民幣，而非進行套利交易。



瑞信也上調3個月在岸人民幣兌美元的預測至6.71，此前為6.95；12個月目標價至6.73，此前為6.93，主因是美元未來展望進一步走弱。環球銀行金融電信協會（SWIFT）周四公佈，6月人民幣在全球支付的佔比為1.98%，高於5月的1.61%，錄得連續兩個月上升，排名維持第六位。