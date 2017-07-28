﻿恒隆地產賺38億 未來派息不樂觀

恒隆地產（101）昨日公佈中期業績，股東盈利38.3億元，升30.49%，扣除物業升值的基本盈利則跌4%，至30.4億元，中期息維持每股0.17元。董事長陳啟宗表示，隨著售樓下降，手頭貨尾減少，對未來派息並不樂觀，但今明兩年尚未至於要減派股息。



恒隆地產行政總裁陳南祿指出，恒隆地產有個舊區重建項目，即牛頭角淘大工業邨，已把業權增至84%，未來仍會繼續整合，有意在未來重建，但不願透露涉及的金額。



恒隆集團盈利升34%



同系的恒隆集團（010）中期盈利升34%，至近24億元，基本盈利則跌3%至18.1億元，每股中期息維持去年的0.19元。



陳啟宗指出，香港零售市道有好轉跡象，尤其是奢侈品，情況有如一年前的內地零售市場。他指內地零售未來20多年都有可為，但中間會有起有落。內地零售市場的冬天可能已過去，上海恒隆廣場租戶收入升10%已算少，最多可升逾50%，但因有租約，租戶表現可能在一兩年後才能反映在租務收入。



恒隆執行董事陳文博表示，未來會繼續投地，以適合價格及項目都會投地，但暫時看不到有勝算很高的項目。陳啟宗指，公司發展模式是商業房地產營運發展商為主，未來與中資發展商合作投地機會不高，公司暫時未有出售或收購新物業的計劃。



陳南祿表示，目前公司收租物業面積為3100萬平方米，土儲5600萬平方米，其中2500萬平方米為內地在建中項目，全數發展需要數百億元資金。



至於在建的昆明和武漢項目進展，陳啟宗否認有停建，昆明項目至今已建至十多層樓，並正在招租。