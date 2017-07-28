 Advertisement
  • 2017年7月28日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 財經

﻿TCL多媒體多賺59%

2017-07-28 列印
　　TCL多媒體（1070）昨日派發中期成績表，期內純利按年升59.5%，至61.5億元，營業額亦升近20%，至3170.2億元，每股基本盈利9.12仙，派中期息3.9仙。期內液晶顯示電視機海外銷量上升，但內地銷量則跌，令毛利率受壓。該公司首席財務官王軼解釋，中國上半年電視機行業整體零售下降10.8%，TCL表現已優於大市。由於北美、歐洲的銷售模式有別於中國，投放資源較多，在海外業務佔比增大情況下，令整體毛利率下跌2個百分點，至15.4%。

        樂視傳出財困，外界關注其關聯公司會否受到牽連，王軼指TCL多媒體的股東是樂視致新，而非樂視創辦人賈躍亭個人持有，相信樂視致新獲融創（1918）注資後，財務狀況會更健康，但不評論對方會否出售持股。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd