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﻿羅馬入股灝天兩子公司

2017-07-28 列印
　　羅馬集團（8072）股價昨日急升28%，至下午1時10分停牌，停牌前報7.3仙，升1.6仙，成交700萬元。該公司於下午收市後召開記者會，執行董事余季華表示，公司入股灝天金融兩家子公司的部份股權，包括灝天環球的35%股權及灝天信貸的50%股權。前者主要從事外匯及資產管理，後者則提供貸款服務，暫時未有派員進入董事局的安排。公佈指出，收購灝天環球股份之代價為4200萬元，而灝天信貸股份代價為2400萬元，合計為6600萬元。

　　該公司又表示，中文名稱由羅馬集團改為中國國家金控。
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