﻿IFC外望——李錦記128億買「對講機」破英紀錄

李錦記通過全資附屬無限極物業投資（香港）公司，與英國上市的Land Securities和Canary Wharf前日達成買賣協議。該商廈於2014年落成，共37層，提供約71.3萬平方英尺空間，包括甲級寫字樓（佔67.1萬平方英尺）、零售（佔1.7萬平方英尺）及配套設施（佔2.5萬平方英尺）。大樓目前已全數租出，主要租戶來自投資行業，租約平均尚餘年期約13年。
李錦記健康主席李惠森表示，很高興能夠成功購入位於倫敦中心區域的芬喬奇街20號。此項戰略投資讓集團旗下的無限極物業投資拓展至國際，有合理租金回報，並擴大投資物業規模至主要海外金融中心，持續穩定資產增長，將持有此地標商廈作長期投資。
許家印身家超越王健林
早前發出盈喜的中國恒大（3333）股價連升四日，昨日再大漲近14%，集團主席兼大股東許家印的身家也隨之大增，成為中國地產業首富，超越萬達集團董事長王健林，躍升至中國富豪榜排名第三位。據福布斯實時富豪榜顯示，許家印身家截至昨日已達336億美元，在全球富豪排名升至第24位。
恒大自周二發出盈喜後，股價其後愈升愈有，周三急升18%後，昨日再升近14%，收報23.8元，單日市值再增近380億元，升至3116億元。恒大股價今年以來累計漲幅高近四倍。恒大盈喜預期中期淨利潤及純利大升，淨利潤預計為較去年同期增加兩倍，主要由於物業平均售價提升，交樓面積增加，以及完成全部永續債贖回。
高瞻