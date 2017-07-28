﻿市場簡訊

—英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預期截至今年6月底止，上半年將由虧轉盈，去年上半年有6863萬元虧損。由虧轉盈主要由於本地及內地旅客消費開支及客流量改善，令收入上升，以及致力控制成本使租賃款項降低，提升營運槓桿效益所致。







—DYNAM JAPAN（6889）公佈截至6月底止季度，投注總額1971.1億日圓，按年減少約4.7%。期內，總收益按年減少約0.9%，至375.06億日圓。收益減少主要由於首季顧客數目減少及遊戲收益持續下跌，導致日式彈珠機遊戲館行業的經營環境持續嚴峻。期內，高投注額遊戲館的總投注額為1168.4億元，按年減少7.9%。低投注額遊戲館的總投注額則為802.6億元，按年增加0.6%。







—內地三大電訊商中國電信（728）、中國聯通（762）及中國移動（941）昨日齊齊宣佈，提前一個月取消國內長途費和漫遊費。分析員指，減費消息流傳已久，加上相關收費佔總收入比例不高，料對三大電訊商的股價影響不大。







—中興通訊（763）公佈，以7.27億元人民幣（約8.44億港元）出售努比亞技術10.1%股權予南昌高新。轉讓完成後，中興通訊所持努比亞股權佔比將由60%減至49.9%，而努比亞不再納入中興通訊合併報表範圍。







—環聯發表研究報告，顯示本港高信貸風險消費者當中，部份人士在網上或手機應用程式（App）查閱信貸報告，其改善信貸風險的機會比沒此習慣的人士高出26%，而且主動查閱信貸狀況的消費者於新申請私人貸款的平均利率較未查閱前的平均借貸利率低5厘，即每月最多可慳700元。







—《金融時報》消息，美國上市公司會計監督委員會撤銷國富浩華（香港）審計美國上市公司的註冊資格，因其未能按照美方要求提交審計底稿。國富浩華表示，曾一再請求北京方面允許其交出相關文件，但沒有成功。中國一直不願讓審計機構交出與在美國上市的中國企業有關的審計工作文件，聲稱其本質上屬國家機密。







—濱海投資（2866）發盈喜，預期上半年溢利將顯著增長逾100%，因為人民幣升值造成外匯收益增加；財務費用減少，以及公司於天津及涿州經營之附屬公司獲授優惠稅務待遇造成所得稅開支減少所致。







—樂視財困再蔓延，旗下酷派（2369）附屬公司遭平安銀行（深圳分行）入禀法院追討一筆未到期的人民幣8000萬元貸款，該貸款擔保人為酷派單一最大股東，即賈躍亭。平安銀行指，附屬公司已出現財務惡化狀況，認為將影響借款人的履行合約能力，因此要求直接收回全部貸款，借款人須支付部份律師費人民幣15萬元及全部訴訟費。酷派表示正積極蒐證，以作抗辯。







—中國農產品交易（149）為償還債務，擬股本重組，擬5合1後，1供7供股集資，每股供股價0.45元，集資額介乎10.45億元至13億元。該公司表示，由於聯交所及證監會作出負面回應，供股計劃有可能告吹，該股昨日復牌最多曾急瀉55%，收市挫48.5%，收報0.124元。







—建福集團（464）董事會宣派特別中期股息每股0.2131港元，總額約9496.7萬港元。