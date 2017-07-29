﻿友邦騰訊成跌市元兇 恒指回軟失守27000點

時富證券聯席董事鄧建初指，港股後市走勢，要留意下周一恒指能否於26962之上收市，若於此水平之上收市，有望再挑戰27000，否則穿此水平，大市將會有較大幅度的調整，初步於26500附近會有支持，若再穿此水平，較強支持位於26090。
港股周四穩站27000之上收市，周五適逢期指結算，開市即現沽壓，恒指低開123點，報27007，開市後隨即失守27000關，早市一度收復此水平，惟最終不敵沽軍，恒指27000得而復失，於友邦及騰訊領跌下，大市反覆向下，最多跌202點，低見26928，於26900見支持回穩，其後跌幅收窄，恒指收報26979，跌151點或0.56%；國企指數收報10756，下滑102點或0.94%，成交金額789.35億元。
藍籌股周五普遍下跌，周四齊創新高的騰訊及友邦於周五回吐，友邦周五開市前公佈中期多賺42%，市場趁好消息出貨，友邦跌1.98%，報59.5元，為跌幅最大藍籌股；騰訊跌1.17%，報304.8元；兩股合共拖低恒指80點。將於下周一（31日）公佈中期業績的滙控（00005） 跌0.59%，報76.45元；港交所（00388）跌1.34%，報220.6元。
長江基建（01038） 及長實地產（01113）成立合資公司收購德國能源管理綜合服務供應商依斯塔（ista ），消息刺激長建逆市造好，長建曾高見73.25元，創一年新高，收報72.85元，升2.32%，為表現最佳藍籌股；長和（00001）亦升近0.3%，報102.1元；長實地產收報62.8元，無升跌。