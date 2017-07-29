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﻿星巴克擬百億收購華東業務

2017-07-29 列印
　　全球最大咖啡連鎖店集團星巴克（Starbucks）公佈，第三季淨利潤按年跌8.2%至6.92億美元（53.97億港元），並降低對目前季度的預測，主要因為美國零售和餐飲行業陷入疲軟。公佈業績的同時，業務策略亦變陣，除擴大內地業務的權益外，亦壯士斷臂，關閉旗下茶飲品牌Teavana的全部379家分店，預期明年春季前，主要的店舖將會關閉。

　　該集團宣佈，以13億美元（101.4億港元）向合資夥伴台灣統一，購買餘下中國東部業務50%股權，是該公司有史以來最大手筆的收購計劃。星巴克將會完全持有在上海、江蘇及浙江共1300間門市。行政總裁約翰遜表示，是次交易屬於他們在中國長遠業務規劃的一部份。
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