﻿作價遠超市場預期 和電落實145億賣固網

和記電訊香港（215）昨日宣佈以144.97億元將旗下固網電訊業務和記環球電訊（HGC）的全部股權出售予I Squared Capital，遠超市場預期的117億元。和記電訊香港表示，此次交易能釋放HGC一直未能在股價上反映的價值，集團會將交易所得款項用作一般營運資金及投資到流動通訊業務上。今次交易作價約等於市盈率36倍，較九倉電訊易手時的約31倍為高， 亦勝於市場預期。



和記電訊在出售固網業務後，只餘下流動電訊3香港的業務，但上周五集團市值僅為135億元，今次出售作價較市值還高出9億元，還未包括3香港的業務及盈利部分。資料顯示，和電上年度盈利為7億元，扣除固網業務所購的4億元，即3香港流動電訊盈利約為3億元，反映現時股價偏低。



增長不再 合理價格脫手



和記電訊表示，集團已經與由I Squared Capital旗下管理的一個基金全資擁有的公司Asia Cube Global Communications簽訂買賣協議，向其出售HGC的全部股權及相關的一項股東貸款，作價144.97 億元。HGC集團截至2016年12月31日的經審核資產淨值約為35.84億元，而除稅前溢利為4.78億，與2015年的4.79億相約，稅後溢利過去兩年都為4.01億元，顯示盈利並無增長。此次出售或因為固網業務增長不再，於是在合理出價下脫手。



和記電訊香港認為，HGC的價值未完全反映於和記電訊香港控股近年的股價，集團相信有關交易能釋放HGC的價值，為股東創造利益。



收益壯大流動通訊業務



此次交易亦讓和記電訊控股能專注於流動通訊核心業務，更有效利用資源為客戶提供服務。



和記電訊香港控股主席霍建寧表示︰「此交易締造了一個極佳機會，為公司及其股東將價值變現。公司將充分有效利用交易所得的收益，繼續壯大流動通訊業務。」集團變現出售HGC所得的溢利約為57.5億元，交易所得款項將用作一般營運資金及投資到流動通訊業務上，以鞏固其市場領導地位。交易完成後，HGC將繼續擔任和記電訊香港控股的主要固網服務供應商，雙方擬維持相互合作的商業關係。



和記電訊香港股價上周五收報2.81元，市盈率19.25倍，市值135.41億元。耀才證券研究部總監植耀輝認為，收購價比和記電訊香港的市價高，超出市場預期。收購價格高，集團之後或會有可能派發特別股息回饋股東，對股價有正面影響。



買方I Squared Capital為獨立環球基建投資管理人，專門投資於美洲、歐洲及高增長經濟體的能源、公用事業及運輸行業。



I Squared Capital成功投得HGC意味着現時擁有滙港電訊（前身為九倉電訊）的TPG資本與安博凱組成的財團在香港進一步擴展的計畫告吹。