﻿中銀監擬出18招 部署監管銀行業 爭取今年內出台

下半年銀行業監管工作，將引導行業更加注重供給側的存量重組、增量優化和動能轉換，發揮債委會作用，積極推動債轉股落地實施，有效支持去產能去槓桿。扎實推進普惠金融，創新金融產品和服務模式，在修復國內經濟失衡方面發揮更積極作用。引導銀行業主動減費，確保全年向客戶讓利不少於440億元人民幣。
截至6月底，中國商業銀行資本充足率13.2%，流動性覆蓋率124.4%，銀行業金融機構撥備覆蓋率172.3%。銀行業運行總體平穩，風險總體可控，資產增速趨於合理，支持實體經濟力度進一步增強，資金空轉現象有所減少，市場亂象整治取得一定成效。
在防風險方面，會議表示將綜合採取多種手段，加大處置和核銷不良貸款的力度，防止新增貸款過度集中。一對一盯防高風險機構，嚴密防範流動性風險。深刻吸取教訓，強化內部管理和風險控制，從根本上加強票據業務監管。抓緊制定業務規則，落實穿透原則，切實規範交叉金融業務。嚴格執行有關規定，抓緊規範銀行對房地產和地方政府的融資行為。
銀監會還將進一步推動深化改革，優化銀行業金融機構股權結構，加強對股東的穿透監管，嚴格監管股東關聯交易、利益輸送、不當干預行為，強化董事履職評價、考核和問責。有序引導民間資本進入銀行業，不斷擴大銀行業對外開放。對於加強行業監管要有新作為，銀監會將切實糾正監管定位偏差，回歸監管本源，專注監管主業。