﻿羅傑斯：今明年爆金融危機

國際炒家羅傑斯出席論壇時表示，每隔4年到8年，美國或北美就會出現經濟問題，預計下一次金融危機將在今年或明年開始，將成為人生經歷中最糟糕的一次危機。



羅傑斯在6月初已警告，金融市場最快今年內見頂，之後於未來幾年內大跌。他又補充美國經濟是每四至七年便經歷一次衰退，現時已踏入第八年，是史上最長或第二長的擴張期，料經濟有可能轉差。



羅傑斯預計，一旦金融危機爆發，金價將出現「爆炸性」上漲，但他也表示，他現在不買黃金，近期也沒有買過黃金。實際上，他多年來一直持有黃金，因此現在不會買入或賣出。