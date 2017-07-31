保誠後來亦再發通告補充，指出將會在8月3日至9月30日內豁免客戶首期保費的手續費。據了解，措施實施前，保誠的手續費由代理承擔1.5%。而其他大型險商如友邦及宏利，均未有向客戶收取海外信用卡付款的費用，友邦會全數支付。
海外簽帳交保費 保誠要收費
保誠後來亦再發通告補充，指出將會在8月3日至9月30日內豁免客戶首期保費的手續費。據了解，措施實施前，保誠的手續費由代理承擔1.5%。而其他大型險商如友邦及宏利，均未有向客戶收取海外信用卡付款的費用，友邦會全數支付。
情困女模 氣爆命危
銅鑼灣伊利莎伯大廈一個住宅單位昨天發生氣爆，一名外籍女模特兒受傷。據悉，有人疑感情問題，在家中廚房弄毀煤氣爐具氣喉圖輕生，煤氣公司及消防接到漏煤氣報告，派員到場截斷該樓層煤氣，調查期間，女模的單位突然...
2017-07-31
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「納沙」離台「海棠」登陸 台南持續狂風暴雨
兩個颱風接連襲台，颱風「納沙」前晚先在宜蘭蘇澳一帶登陸，颱風「海棠」昨午再登陸台南，釀成最少八十三人受傷。長榮航空逾五百名空服人員昨日請「天災假」，五十航班被取消，包括十六個往返港台航班，影響萬名旅客...
2017-07-31
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別府溫泉遊樂園開張 吸引3000人入場
日本溫泉勝地之一、日本大分縣別府市所構思的溫泉遊樂園得以實現！集溫泉與遊樂設施於一身的溫泉遊樂園「湯∼園地」前日（二十九日）正式揭幕，園內有溫泉旋轉木馬、溫泉過山車等遊樂設施，讓遊客可以一邊玩，一邊浸...
2017-07-31
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滿湖花園盡覽無垠海景
西貢擁有不少洋房大宅，為香港著名豪宅地段之一。毗鄰銀線灣的滿湖花園，對正銀線灣海景，是次介紹洋房放盤，附有摩登時尚裝潢，採5房3套間隔，並有外連逾2,000方呎花園及平台，隨時感受大自然氣息。 ...
2017-07-29
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作價遠超市場預期 和電落實145億賣固網
和記電訊香港（215）昨日宣佈以144.97億元將旗下固網電訊業務和記環球電訊（HGC）的全部股權出售予I Squared Capital，遠超市場預期的117億元。和記電訊香港表示，此次交易能釋放HGC一直未能在股價上反映的價值，集團會將交易所得款項用作一般營運資金及投資到流動通訊業務上。今次交易作價約等於市盈率36倍，較九倉電訊易手時的約31倍為高， 亦勝於市場預期。 和記電訊在出售固網業務後，只餘下流動電訊3香港的業務，但上周五集團市值僅為135億元，今次出售作價較市值還高出9億元，還未包括3香港的業務及盈利部分。資料顯示，和電上年度盈利為7億元，扣除固網業務...
2017-07-31
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PSG老友出口術 尼馬轉會誘惑
巴西球星尼馬周六國冠盃美國站貢獻兩次助攻，助巴塞隆拿3:2力克皇家馬德里捧盃。同日法冠盃，新加盟巴黎聖日耳門的丹尼爾改任右翼即以一球一助攻，領軍中立場2:1反勝摩納哥同樣威風八面，更當眾游說這名前巴塞隊友過檔，相信轉會市場在八月三十一日關閉前，勢必風起雲湧。 美斯開紀錄和尼馬助拿傑迪錫建功，讓巴塞開賽七分鐘便領先2:0。雖然巴塞之後一度被缺少了C朗拿度的皇馬追和，但尼馬五十分鐘罰球傳予碧基撞入，領軍險勝3:2，並在國冠盃美國站三戰全勝成為冠軍。 同日法冠盃，聖日耳門有改當翼鋒的新兵丹尼爾先主射罰球破網，再傳中予拉比奧特建功，以2:1反勝摩納哥，連續五年捧盃。丹尼爾去年夏天因...
2017-07-31
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美腿+纖腰 塑身任務
夏日炎炎，背心、短褲成為女生們至Hot的穿着示範，盡情展現美腿、纖腰，更恍如夏日的重要任務。除了運動與節食外，塑身產品亦記一功，只要善於運用磨砂、精華油、緊膚乳霜，定能助妳阻止脂肪積聚、排水去腫，重塑...
2017-07-31
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政要名人紅星捧場 《建軍大業》首映冠蓋雲集
劉偉強執導電影《建軍大業》昨晚舉行首映禮，多位台前幕後出席造勢，更獲眾多政商名人及紅星捧場，現任特首林鄭月娥、上一任特首梁振英及首任特首董建華亦有出席，場面甚熱鬧。本報記者 《建軍大業》是慶祝...
2017-07-31
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社論——跳出框框 創更多「善心單位」
住宅供應短缺，近年大量劏房湧現，不少基層市民捱貴租，居住環境相當惡劣。政府提議由業主提供單位，交社福機構翻新後平租給基層市民，初步反應良好，證明部份業主「有善心」，政府應乘勢大力推動，營造成為社會運動，鼓勵更多好心業主參與，助更多基層市民解決居住問題。 政府最新預計，未來三、四年可提供的私人住宅單位達九萬八千伙，供應量持續增加，但市場認為供應量仍未能滿足實際需求，預測樓價在今年年底仍會上升百分之五。政府強調，必須着力開闢更多土地，以保持建屋量持續增長。 在可見的中短期內，劏房問題仍會困擾基層市民，政府必須跳出框框，想方設法，改善基層市民的居住環境。運輸及房屋局局長陳帆上任後...
2017-07-31
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馬場浮世繪——雌馬Enable贏英皇錦標
英皇錦標屬英國最高榮譽大賽之一，今屆賽事於香港時間周五晚上在雅士谷馬場舉行，高仕登馬房的三歲雌馬Enable，挾應屆英愛橡樹冠軍銳勢而臨，加上在分齡讓磅制度下受讓十四磅，故一直被捧成二點二五倍的大熱，結果即使臨場落雨跑好至軟地，但Enable的表現並無令捧場客失望。馬兒在休養後復出並於堅持節食減磅上陣的戴圖理胯下，起步守在前列位置，至四百米發力便迅即出頭，以四個半馬位壓倒「當代名著」輕勝，「愛達荷州」跑第三。 練馬師高仕登表示，Enable是他從練以來遇過最好的雌馬，此駒下個目標將是八月二十四日在約克馬場舉行的一級賽約克郡橡樹大賽，然後大有機會出戰法國凱旋門大賽。
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