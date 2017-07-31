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﻿海外簽帳交保費 保誠要收費

2017-07-31 列印
　　英國保誠（2378）早前向香港代理發通告，指客戶在8月3日起，使用香港境外發行的信用卡繳付保費需要繳2.8%的「海外付款行政費」。此費用適用於整付保費、首期保費及續保保費，意味內地客來港投保「貴咗」。有市場人士認為，信用卡收單手續費在行內一向存在，惟通常由代理或保險公司承擔，鑑於內地中保監向港險商施壓，相信其他公司亦會陸續將費用轉嫁客戶。

　　保誠後來亦再發通告補充，指出將會在8月3日至9月30日內豁免客戶首期保費的手續費。據了解，措施實施前，保誠的手續費由代理承擔1.5%。而其他大型險商如友邦及宏利，均未有向客戶收取海外信用卡付款的費用，友邦會全數支付。
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