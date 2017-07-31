﻿滙控料再推回購 涉資達153億

滙豐控股（005）預期今日出爐上半年業績的同時，會宣佈20億美元（約156億港元）的回購股份計劃，作為將現金儲備回饋股東3年計劃的首階段。分析師估計，滙控受惠全球經濟改善和壞帳減少，第二季稅前盈利按年上升多達四成，上半年盈利亦升3%。由於美國已經進入加息周期，證券商料滙豐控股淨息差改善下將受惠，但亦有擔心會受重組費用影響，目標價相當參差，約介乎64元至84元。



據外電引述分析師平均預測，滙控第二季稅前盈利為46億美元，按年升27%；其中，花旗預測滙控季度稅前盈利達55億美元，按年升40%。分析師預期，滙控上季增長來自減值撥備及經營支出，分別按年勁減50%及降逾20%。



里昂預計，滙控第二財季稅前溢利按季降25%，主要受累於壞帳增加及收入下跌影響，預期年內不會再有太多改善措施，下半年有機會著眼於增大資產負債表，相信零售銀行及財富管理業務將成為發展重點，環球銀行及資本市場亦會繼續發展，特別是亞洲地區。



分析師預測滙控稅前盈利介乎86.99億至100.16億美元，按年減少10.4%至增長3.1%；中位數為92.79億美元，按年跌4.5%。



《星期日泰晤士報》引述分析師報道，滙控出爐業績的同時，將宣佈回購20億美元股份的計劃；據主要券商預測，滙控下半年回購股份金額介乎15億至40億美元。分析師估計，滙控回購股票的決定，顯示其將專注推升股價，而非斥資併購或擴張；他們估計，滙控目前擁有龐大資金儲備，包括4000億元超額存款和1400億股本。



另一方面，周三出爐上半年業績的渣打集團（2888），估計錄得20億美元（約156億港元）稅前盈利，並且今年會恢復派發股息，但分析師估計，該集團上半年貸款損失撥備達3.3億美元。