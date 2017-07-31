﻿市場簡訊

—第一拖拉機（038）發盈警，截至今年6月底止半年純利預計減少70%至90%。上年純利為1.5835億元人數幣。原因是受到糧食價格下降，國三產品成本上升等多重因素影响，今年上半年農業機械行業深度調整，出現大幅下滑。該公司的輪式拖拉機產品銷量與上年同期相比也出現較大下降。







—順誠（531）盈喜，預期截今年六月底止半年淨利潤大幅增長，約為去年同期的2.5倍。期內產品組合調整，有效生產成本及銷售費用控制，毛利率及營業利益上升；中高檔的家具營業額及利潤率上升；以及收購Kohler Interiors 一次性非現金利益因作價與淨資產公允值差額所得。







—中信資源（1205）公佈截至今年6月底止半年股東溢利1.85億元，增長81.4%，每股盈利2.35仙，不派中期息。溢利上升主要受原油和商品價格上漲支持，集團錄得溢利較去年上半年大幅增加。







—大中華金融（431）以現金3億元收購融資擔保與諮詢服務公司安家世行，家世行主要從事於信貸融資擔保服務， 融資諮詢服務。安家世行已獲得北京市金融工作局頒發之牌照，在中國開展業務。







—高陽科技（818）發盈喜，預期截至6月底止中期業績，經營溢利按年大幅增加，去年賺2460萬元。上半年出售附屬盈利，以及支付交易處理解決方案分類生意增加約一倍。







—金管局副總裁余偉文在《匯思》表示，儘管目前是歷年表現最佳的半年，但他和金管局的投資團隊卻是心存戒懼。畢竟美股市盈率已處歷史較高水平，下半年的投資前景充滿變數。他表示，環球股市瀰漫着一片樂觀氣氛，但細心分析，影響投資前景的不確定因素依舊存在。







—中漆集團（1932）公佈，位於鄂州市葛店經濟技術開發區的長頸鹿製漆廠房上周五早上發生火警事故。



若干原材料、製成品及設施受損，事故中並無任何傷亡。設施損壞及庫存損失之成本低於人民幣100萬元，鄂州生產廠房的生產活動已暫時停止。







—結好控股（064）公佈，結好金融（1469）與配售代理中天證券於本月28日訂立有條件的結好金融配售協議，中天證券配售結好金融5.25億港元可換股債券，可換股債券持有人可以每股1.05港元之換股價轉換為5億股結好金融新股。假若可換股債券悉數換股，結好控股持結好金融由約72.99%攤薄至約60.82%。







—招商局港口（144）正式簽署了漢班托塔港特許經營協議，將在經營及營運項目的兩間公司中分別佔股85%和49.3%，斯里蘭卡港務局分別佔股15%和50.7%，10年後雙方將逐步調整股權比例，最終調整為各佔50%。







—媒體引述消息人士透露，德國安聯集團的基建和私募旗艦，正洽購西班牙Gas Natural旗下一家燃氣銷售公司的少數權益；雙方的討價還價仍在持續，安聯可能入股上述Gas Natural子公司15%至20%，持股價值估計約15億歐羅（約140億港元）。Gas Natural料會將售股所得現金用於派息和減債，而目前除了安聯集團之外，至少有另一間公司有意入股上述公司。







—飽受虛假帳戶醜聞纏身的富國銀行，其零售銀行業務主管邁克據報已發出備忘錄知會員工，指富國「社區銀行部門」（主營零售銀行業務）的區域總裁數目，將由目前的91人削減至約70人，而得以留下的原「社區銀行區域總裁」，銜頭將改為「分區銀行總裁」，所管的下屬將比以前更多。







—路透社報道，東芝已同意，在拍板出售記憶晶片業務交易的前兩周，會事先通知合作廠商Western Digital（WD），因為相關交易牽涉到雙方一間合資公司的股份轉移。



WD聲稱有權過問東芝出售記憶晶片業務，而東芝今次同意在交易拍板前兩周知會WD，是預留時間予後者再到法院或仲裁法庭作出反對交易的申訴。