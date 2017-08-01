﻿中期稅前盈利近800億 回購添食 滙控發獅威

滙豐控股（005）受惠撥備及支出大減，今年上半年列帳基準除稅前利潤按年上升逾5%至102.43億美元（約799億港元），第二季盈利更勁升46%，至52.82億美元。滙控業績勝預期，加上公佈回購股份最多20億美元，刺激本港股價全日彈升2.6%。該行行政總裁歐智華表示，回購已成集團的恒常管理資本結構的工具，又認為滙控的增長周期可能只是剛開始。



滙控昨中午公佈業績，並同時宣佈將於下半年再回購多達20億美元股份，令去年8月以來的回購金額增至55億美元，其香港股價於下午隨即急升，曾高見78.9元，升幅逾3%，最後收報78.45元，創32個月高位。滙控美國預託證價格則報78.29港元，較香港收市價跌0.16港元。



滙控ADR報78.29港元



該集團之前進行的兩輪迴購涉及金額分別為25億及10億美元，市場憧憬滙控繼是次第三輪迴購後，未來或再有回購行動。歐智華表示，目前難言今年稍後時間會否進一步回購，但肯定在可見未來股息會維持全年51美仙。滙控第二次派息維持10美仙。



他指，今次回購有別前兩次與出售巴西業務有關，而是反映集團將回購視為恒常的管理資本結構的工具之一，並藉此管理股東回報，自前年以來所派發股息加上先前的回購，英鎊計總股東回報達43%，港元計則為24%。他指，集團將每半年檢視回購條件，包括普通股權一級資本比率（CETI）及投資機會，另或要預留資本作緩衝之用，以防突發的政治事件等，若考慮上述因素後，仍有過多資本，則會回購。截至6月底，滙控的CET1升至14.7%。



就會否利用過剩資本作出收購，歐智華指滙控為全球大型銀行之一，屬全球系統性重要銀行，要進行大型收購，政府亦未必容許，但就或可收購一些業務組合；強調集團內部增長向來理想，未來仍專注於此。



上半年滙控經調整除稅前利潤按年升12%，至近120億美元，純利增長10%，至69.99億美元。期內貸款減值準備大減主因北美油氣行業的信貸狀況改善，滙控財務董事麥榮恩料下半年撥備情況穩定。



大摩唱好 目標價84元



香港區續為滙控最大盈利貢獻地區，上半年列帳基準除稅前利潤為46.09億美元（約359.5億港元)，按年升近11%，佔集團整體稅前盈利近45%。



不過，港區盈利繼首季大升後，次季略現疲態，按年微跌約2%，至20.43億美元。麥榮恩認為，下半年香港業務前景仍佳。



摩根士丹利認為，滙控回購水平符預期，收入強勁，重申對其「增持」評級，目標價84元。高盛則上調其目標價至81元，指滙第二季收入表現勝預期，未來或再有回購行動。