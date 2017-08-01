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﻿杜指新高 逼近兩萬二

2017-08-01 列印
  美股呈個別發展，杜指再創新高，逼近22000大關。杜瓊斯工業平均指數收市報21891點，較上周五升60點；納斯達克指數收報6348點，跌26點。中移動（941）美國預託證價格收報83.42港元，較香港收市價跌0.33港元。騰訊（700）美國預託證價格收報312.20港元，較香港收市價跌1.20港元。

　　全美房地產代理協會公佈，6月份未交吉的二手樓銷售指數按月升1.5%，較預期為佳，同時亦較5月份按月下滑0.7%為佳。同期，美國四個地區中，有三個錄得按月升幅。

　　閱後即焚通訊程式SnapChat的母公司Snap Inc自3月首次招股之後禁售期在周末屆滿，周一股價在美市早段曾下滑5.1%，見13.1美元新低，跌穿17美元的招股價。
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