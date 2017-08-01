﻿田國立回巢掌建行 陳四清任中行舵手 王洪章年滿退休

中國銀行（3988）及建設銀行（939）將齊齊換帥，消息昨天在金融圈迅速傳開。中組部昨宣佈，中行黨委書記、董事長田國立將過檔建行，接任建行黨委書記一職，並提名為董事長人選；原中行黨委副書記、副董事長陳四清則升任中行黨委書記，並提名為董事長人選。



按照慣例，兩大銀行董事長履職還須經過董事會相關程序，預計建行及中行不久將發佈正式公告，建行田國立、中行陳四清將分別成為新一任掌舵人。原建行董事長王洪章則年滿63歲退休。



十九大金融系統代表



昨午1時，在中行中層以上幹部會議上，中組部宣佈田國立將調任建行黨委書記，由陳四清接任其職務。中組部並充份肯定田國立及陳四清的工作表現。



下午三時，中組部負責人移師建行，在建行中層以上幹部會議上，再次宣佈新任命。據建行有關人士稱，早年在建行工作逾15年的田國立表示，他對建行很有感情，很高興能夠再次回建行工作，就像回家一樣。



現年58歲的田國立及57歲的陳四清，均為十九大金融系統的代表。田國立是「老建行人」，1983年大學畢業後即加入建行，曾在建行北京分行、總行營業部及總行工作。值得一提的是，周小川於1998年至2000年擔任建行行長期間，年僅37歲的田國立就是建行行長助理、周小川的助手。



1999年離開建行後，田國立擔任新組建的信達資產管理公司高層；之後又過檔中信集團任董事長，期間也兼任中信銀行（998）董事長。直至2013年，田國立接替肖鋼空降成為中行董事長。如今再回歸建行出任新一任董事長。



田國立助信達商業轉型



田國立的金融工作履歷，涉足國有銀行、股份制銀行及資產管理公司，在金融系統的口碑甚佳，因膽識過人而倍受賞識，在轉戰信達資產管理公司期間，協助完成了信達的商業化轉型；在中行期間推動該行「一帶一路」金融發展及人民幣國際化戰略，並出售南洋商業銀行、香港集友銀行等功能重疊的資產。



田國立在中行期間的老拍檔陳四清，同樣畢業於湖北財經學院。他自1990年加入中行，被稱為中行「自己培養的幹部」。陳四清曾在中行湖南、福建、廣東分行工作多年，也有多年於香港分行工作的經驗。



他早年參加中行風險管理體系建設和不良資產處置工作，熟悉業務拓展及風險管控，經過長期歷煉，從中行基層出身，成為執掌十幾萬億資產的新一任掌門人。