﻿恒生半年多賺23% 第二次中期息1.2元

恒生銀行（011）公佈本年度中期業績，期內股東應佔溢利增23%至98.38億元；每股盈利5.15元。董事局建議派第二次中期息1.2元，半年計每股共派2.4元，按年增0.2元。副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，派息仍以恒常增長為目標。



與2016年下半年比較，恒生期內淨利息收益率亦由1.85%升至1.94%；由於存款組合轉變、低成本儲蓄帳戶與往來存款結餘增加，令平均客戶存款息差擴闊，淨息差由去年同期的1.74%擴闊至1.84%。該行財務總監梁永樂指，港區存款增加，即使貸款利差收縮，對沖後仍帶動息差擴大10個基點。期內淨利息收入增加7%至118.14億元，主要受惠賺取利息的平均資產增加3%，以及淨利息收益率改善。



期內，恒生除稅前溢利上升23%至116.46億元；營業溢利增加23%至117.32億元；扣除貸款減值提撥前的營業溢利上升21%至124.02億元；營業收入淨額上升17%至169.87億元。期內壞帳撥備則減少7%至6.7億元。



息差擴闊 資本續穩健



梁永樂指，上半年恒生一級資本比率有所減少，主要因資本增長速度較風險資產增長為慢，但強調普通股權一級資本比率為16.2%，屬健康水平，相對監管要求有足夠緩衝。



金管局5月收緊銀行對發展商投地的貸款，鄭慧敏表示，恒生商業貸款於各範疇均有增長，並不集中於某一方面，故所受影響不大。本地按揭業務方面，她冀恒生能保持三甲地位。



中國業務方面，鄭慧敏指中國盈利仍佔整體盈利小部份，但其將為該行長遠發展目標。中國業務息差下跌，主要由於資金成本上漲，加上要審慎考慮貸款風險，貸款利率要更為克制，對盈利帶來不利影響。



鄭慧敏表示，上任後對恒生的發展策略是擴大客戶群。在銀行內增加交叉銷售，並強調增強中港互動商機。