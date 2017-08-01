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﻿信義玻璃半年多賺兩成

2017-08-01 列印
　　信義玻璃（868）及信義光能（968）公佈本年度中期業績，信義玻璃上半年純利按年增長近兩成至16.36億元，總銷售額達66.77億元，按年增長13.5%，每股盈利41.64仙，派中期息20港仙，按年增加17.65%。

　　行政總裁兼執行董事董清世表示，預期下半年浮法玻璃毛利率有上升空間。由於內地房地產發展項目增長強勁，帶動相關浮法玻璃需求上升。他又補充，由於浮法玻璃的產能未能增加，加上浮法玻璃成本下降，而且下半年是需求的旺季，故其毛利率在下半年將有上升空間。信義光能上半年營業額按年大升67.2%，至53.1億元，純利升12.5%，至12.55億元，每股盈利18.25仙，派中期息8仙。
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