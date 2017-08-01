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﻿璋利籌四億 拓「帶路」商機

2017-08-01 列印
　　馬來西亞建築服務公司璋利國際（1693）昨起招股，每股招股價介乎0.6至0.9元，擬發行4.5億股，當中10%於本港公開發售，90%國際配售，集資最多4.05億元。以每手4000股計算，入場費為3636.28元。該股擬8月9日於主板掛牌。

　　璋利去年12月首次申請上市，至近期再度遞交申請，主席丹斯里吳明璋表示，去年申請上市後過程順利，預計聯交所審批過程中有其他工作處理導致延遲，故再提出申請。獨家保薦人富強金融資本負責人則表示，雖然近期有多隻新股被監管機構叫停上市，但相信只是個別事件。他又表示，選擇香港上市是考慮到中國一帶一路機遇，大型基建項目商機無限，故希望能參與。
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