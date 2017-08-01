﻿IFC外望——恒生最年輕一姐 鄭慧敏履新「滿月」

恒生（011）近年興請女大班，該行嘅新任女舵手鄭慧敏（Louisa，見圖）已是連續第三任女性擔任一姐之位，證明女性在管理方面巾幗不讓鬚眉。Louisa剛剛上任一個月，首次出席恒生業績發佈會。伊人係近年恒生最年輕嘅一姐，噚日見到真人，睇落仲比真實年齡更後生。



恒生向來以零售業務為強項，而Louisa以往亦是主管零售銀行出身，過去在滙豐擔任多項零售或個人銀行要職。2014年初，她升任滙豐集團零售銀行業務環球主管後，就被派駐倫敦工作。佢就話，雖然離開咗香港三年半，但一直都有留意香港市場走勢，又話恒生超過一半盈利來自零售銀行，希望可以保持到呢個優勢，滿足到客戶嘅需要，就係佢首要目標。



問到喺恒生做一姐慣唔慣，佢就大讚恒生同事好有團隊精神，知佢未係太熟悉恒生部份運作，就為佢做好多Briefing，提醒佢要特別留意嘅地方。仲話雖然只係返咗工一個月，但感覺似做了一段時間，相當親切。不過佢都好謙虛咁話要「邊做邊學」啦。



履新之後又會唔會加人工，畀啲甜頭員工呢？Louisa就笑笑口話「我都想」，不過都要睇銀行業務發展，同埋流失率。暫時就未有咁嘅計劃。不過，恒生一向有人情味，如果業績好，相信都會對同事有表示嘅！



任總出山再撰寫《觀點》



金管局前總裁任志剛重出江湖，韋琪所講，當然唔係話任總返金管局掌舵，而係佢嘅網誌《觀點》，將會再度面世。近年不少高官都喜歡寫網誌同市民溝通，不過睇番資料，其實呢個風氣係由任總開先河。早喺上世紀90年代末，當時掌管金管局嘅任總，便通過網誌解釋金管局的工作，直到2009年退休為止。



至於任總嘅接任人陳德霖，其實都有寫網誌，不過名稱就改咗，唔叫《觀點》而叫做《匯思》，文章主旨都係講解金管局的工作。



雖然任總不再在金管局任職，但他現時出任行政會議成員，是特首林鄭月娥的金融政策支柱之一，他對金融市場的看法，相信和當年一樣舉足輕重。任總最快在本周四在個人網誌刊登文章，財金界人士真係要拭目以待。



高瞻