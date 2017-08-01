﻿市場簡訊

—外電引述知情人士報道，印度當局準備否決上海復星醫藥（2196）斥資13億美元（約101億港元）收購印度藥廠Gland Pharma 86%股權的交易。消息指，由印度總理莫迪主持的經濟事務內閣委員會，已決定吃停復星醫藥該宗在印度的最大收購，但尚未正式通知兩間公司。







—利海資源（195）發盈警，表示截至6月底止中期淨溢利料大幅下跌，去年同期股東應佔溢利為3002萬元。溢利大跌主要由於今年上半年不再錄得減值虧損撥回，但集團預料上半年將錄得毛溢利，去年同期則錄得毛虧損，主要因上半年錫價大幅上升帶動。







—英裘控股（1468）公佈，向先傳媒（550）主席陳家榮及董事姚宇翔分別配售4.85億股及1.2億股，每股作價0.21元，合共集資淨額約1.27億元。配售股份佔擴大後股本約13.27%，配售價較昨日收市價0.249元折讓約15.66%。完成配售後，陳家榮及其聯繫人持股將由2.28%增至12.62%；姚宇翔則持股2.63%。







—冠捷科技（903）發盈警，預計截至今年6月30日止的3個月將錄虧損，主要因自2016年第三季以來中國市場需求疲弱、競爭加劇，以及面板價格大幅上漲，令集團的利潤率持續受壓。公告又指，主流電視需求轉移至50吋或以上，集團因而以較低價格清理小型電視庫存，遂錄得較低利潤率。







—中裕燃氣（3633）發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔溢利按年上升逾倍，去年同期應佔溢利為6510.9萬元。盈利增長主要由於營業額增加，加上人民幣升值，令美元銀行借款產生外匯收益。







—五礦地產（230）發盈喜，預料中期盈利將錄得逾50%增長，主要因交付予買家之物業平均售價上升帶動毛利增長所致。







—停牌4個月的寶峰時尚（1121）公佈，截至去年12月底止年度淨虧損擴大至3.176億元人民幣，同時再發盈警，與去年同期相比，該公司今年中期預期稅前淨虧損將大幅增加。該股昨日復牌曾急挫逾44.8%至0.48元，收市報0.59元，跌32%，成交額達442萬元。







—陽光100中國（2608）公佈，終止有關出售重慶陽光壹佰80%股權，鑑於股權轉讓協議項下的若干交割條件，於股權轉讓協議簽署後30日內仍未能滿足，賣方於7月29日根據股權轉讓協議行使權利，向買方及重慶陽光壹佰發出終止協議函，以終止股權轉讓協議。







—國家統計局公佈，中國7月份官方製造業採購經理指數（PMI），數值微跌0.3至51.4，略低過市場預期的51.6；同月非製造業商務活動指數報54.5，按月回落0.4。同日，國家外匯管理局亦公佈6月服務貿易逆差，數值達295億美元，逆差額較5月的225億美元增加31.11%。當月貨物與服貿順差168億美元，較5月的230億美元減少26.96%。







—早前MSCI指數通過把A股納入其中，MSCI明指數公司表示，停牌逾50日的A股會在指數中被剔除。另外，本港強積金有可能將A股納入「核准港外證券交易所名單」之中，以配合A股「入摩」。