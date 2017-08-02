﻿杜指創新高逼近二萬二關 格老警告：債市起泡

踏入八月份首個交易日，美國股市早段攀升，杜指曾漲近百點，再創日內紀錄新高，逼近22000點里程碑。目前為止，已出爐季度業績的美國上市公司大多表現勝預期，利好市況。不過，聯儲局前主席格林斯潘警告，當前真正的資產泡沫在債不在股，一旦美國債市泡沫爆破，人人都會遭殃。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升99點，高位見21990點，距離22000點只差10點，其後今晨四時收報21963點，升72點；納斯達克指數收報6362點，升14點。滙控（005）美國預託證價格報79.35港元，較香港收市價升0.50港元；中移動（941）美國預託證價格報83.40港元，較香港收市價跌0.05港元。



聯儲局前主席格林斯潘警告，美國通脹快將抬頭，上世紀70年代以來不曾有過的滯脹就要重臨。格林斯潘解釋，從任何指標看，美國的實質長期利率現已低到難以持續下去，債價泡沫已經形成，而市場目前卻沒有反映這一點；一旦美國債市泡沫爆破，長期債息將會上揚，拖慢美國整體經濟增長。與此同時，他又認為美國通脹將顯著加快。上述情況意味，1970年代以來不曾有過的滯脹就要重臨，這對股債價格來說，不是好事。



格林斯潘認為，按照聯儲局的模型，只要美國國債價格升幅繼續快過標普指數成份公司的盈利回報率，則儘管美股近期已屢創新高，但目前仍不見得有泡沫，但他警告，倘若美國實質長債息開始加快上揚，將不利美股，大市將隨美債價下滑。



美國6月份的個人開支微升0.1%，儘管符預期，但較5月向下修訂的0.2%有所放緩。個人收入意外呈無升跌，市場此前預期為上升0.4%。美國7月份的供應管理協會（ISM）製造業指數報56.3點，較6月的57.8點有所下跌，且略低於市場預期的56.4點。此前，Markit出爐的7月份製造業採購經理指數（PMI）終值報53.3點，略高於初值以及市場預期的53.2點，較6月的52點有所加快，擴張步伐且為四個月最快。另外，聯儲局重視的通脹指標－－個人消費開支（PCE）核心平減物價指數，6月按年升1.5%，升幅高於預期。



騰訊市值曾破三萬億



美股直撲22000點，港股亦不遑多讓，恒指再創逾兩年高位，成交更增加至逾1032億元，主板市值突破30萬億元。



恒指昨日輕微高開2點，報27326點，在資金轉炒平保（2318）等多隻重磅中資金融股帶動下攀升，一度高見27558點，創26個月高位，最多升234點，以27540點收市，升216點；國企指數收報11024點，上漲196點，成交金額1032.87億元。股王騰訊（700）升勢未止，昨日曾升至317.4元，再創新高，市值一度突破3萬億元，惟未能穩站該水平，收報314.4元，市值2.99萬億元。