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﻿滙控委瑞信 即日起回購

2017-08-02 列印
  滙豐控股（005）公佈，最多回購19.8億股普通股，即日起可展開行動。滙控發通告指，將對每股0.5美元的普通股展開總金額最多20億美元回購，旨在減少已發行普通股數量。集團已跟瑞信證券訂立委託協議，即日起至年底，瑞信會購入股份並向滙控出售。

　　滙豐控股委託瑞信證券可於今年8月1日至不遲於12月31日期間，購買（視乎監管機構批准是否仍然有效）總值不超過20億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。是項回購最多可購買19.87億股普通股，即根據2017年授權可回購之普通股數目。

　　滙控業績勝預期，但昨日股價轉弱，高低位介乎79.15元至78.35元，收報78.85元，升0.5%，成交只有35.5億元。
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