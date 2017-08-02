﻿在岸人幣升穿6.72 創九個半月新高 分析員唱全年錄升幅

美匯指數跌破93，人民幣隨即走強，更有分析一改以往看淡人民幣全年走勢的情況，部份分析員認為人民幣全年可錄得升幅。昨日人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）齊齊曾升穿6.72關口。官方開出的中間價亦突破6.72關口，報6.7148，升135點子，連升兩日，續創去年10月以來最強。



人民幣兌美元在岸價收市升穿6.72，報6.7194，較上日下午4時30分收市及晚上11時30分最後成交價6.7290，升96點子，最高見6.7158，創逾9個半月的新高。離岸價早段亦曾升穿6.72，高見6.7171，截至香港時間傍晚9時19分，離岸價報6.7265，而在岸價報6.7193。



美匯短期難扭轉弱勢



上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，人民幣兌美元雙邊匯率的波動，將大於對一籃子貨幣指數的波動。加上美國白宮內部人事變動混亂，而且美國總統特朗普的稅改落實機會不大。美國11月加息的消息淡化，估計美元短期內持續走弱，相信人民幣會借勢上行。



星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，內地資金外流的規模縮小，購匯需求減少，導致人民幣有升勢。相信到今年底人民幣仍徘徊在6.7水平。



亦有交易員指出，美匯指數跌至15個月新低，進一步打擊市場持有的美元意願，午後美元低位調整，人民幣跟隨美元波動，市場交投興趣濃厚。他認為，短期看美國溫和通脹及政治不確定性，仍繼續困擾美匯指數，只是近期美元跌勢過快，短期可能出現技術反彈；但若然美元缺乏實質利好因素，這對境內的持匯機構而言，美元反彈將是逢高結匯的時機，今年人民幣有較大機會錄得升值。



另外，為維護銀行體系流動性基本穩定，結合金融機構流動性需求。7月份人民銀行對金融機構開展中期借貸便利（MLF）操作3600億元（人民幣，下同），期限1年，利率為3.2%。7月底MLF餘額為4.23萬億元。



人行在上月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行三間銀行淨增加抵押補充貸款共583億元，7月底抵押補充貸款餘額為2.47萬億元。



財新製造業PMI勝預期



另外，反映內地中小企接單及生產表現的7月財新製造業PMI，上升至51.1，勝預期的50.4，而且創四個月新高。產出和新定單總量均創5個月來最快增速，受惠新出口定單出現可觀回升。財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生表示，7月份製造業景氣再次回升，經濟延續6月份的反彈，但金融監管亦難言放鬆。產出和新定單分項指數均從5月低點進一步反彈。投入和出廠價格指數均繼續上升，至四個月高點。儘管成品庫存仍在收縮區間並續降，但採購數量指數為五個月來最強勁，預示製造業生產未來會溫和增長。